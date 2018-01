El Huesca, pendiente de Kepa, del Athletic y del Real Madrid

Que los movimientos de entrada en el Real Madrid lleguen a afectar a la Sociedad Deportiva Huesca es otra buena muestra del crecimiento exponencial que ha dibujado el equipo altoaragonés en los últimos meses. El actual líder de la Segunda División está pendiente de lo que suceda con el futuro de Kepa Aguirrezabalaga, portero del Athletic de Bilbao a quien se ha vinculado con el conjunto madridista desde hace algún tiempo. Ese movimiento, ahora mismo en punto muerto, podría derivar en una operación a más bandas, puesto que los vizcaínos, de producirse el adiós de su arquero, estudiarían la repesca de Álex Remiro, cedido en el Huesca desde el pasado verano. Al no existir en el contrato de préstamo una cláusula para tal fin, todo quedaría supeditado a una negociación que en la entidad altoaragonesa no desean, ya que el meta de Cascante se ha convertido en uno de los grandes tesoros del primer clasificado de la categoría de plata. Es por ello que, al menos de momento, la tranquilidad que se respira en el Huesca no ha sido alterada pese a los constantes rumores de la llegada de Kepa al Real Madrid en el presente mercado invernal, aunque en Bilbao este miércoles aseguraban que va a continuar de rojiblanco.

En los últimos días, hasta tres veces se ha negado Zinedine Zidane a que Florentino Pérez saque la chequera para reforzar al alicaído cuadro blanco. Lo ha hecho con vehemencia el francés, generando una polémica que afecta a las negociaciones con Kepa, de quien incluso algunos medios señalaron que había pasado ya un reconocimiento médico secreto en Madrid.

El enredo en estos momentos es grande. El Athletic da por perdido para el futuro a Kepa, ya que termina contrato el 30 de junio y los intentos para su renovación nunca llegaron a buen puerto. El Real Madrid, según se había informado en Navidad, estaba dispuesto a abonar los 20 millones de su cláusula de rescisión y trasladar al portero de Ondarroa a Chamartín. También se habló de otras posibles fórmulas. Por ahora, nada de nada y solo 20 días por delante para arrojar luz en el que está siendo el gran culebrón invernal en el fútbol español.

El Athletic hizo oficial este miércoles la renovación hasta 2021 de su segundo guardameta, Iago Herrerín. Podría ser el titular para los próximos meses, ya que la renuncia de Kepa a continuar rugiendo con los leones apunta a ser una condena al ostracismo. Pero este hecho se mueve por la misma nebulosa que rodea toda la operación.

Mientras tanto, en el Huesca no existe a día de hoy preocupación por lo que suceda con Álex Remiro. El Athletic, que no ha contactado con los azulgranas por este asunto, sabe que los azulgranas no tienen intención de desprenderse de él, pieza clave en la búsqueda de la Primera División. Además, el portero navarro se muestra muy feliz en Huesca y ya vivió una situación de regreso a Bilbao en el pasado mercado invernal (desde el Levante) que resultó infructuosa para su carrera, al no contar con minutos. Es por ello que con Herrerín reforzado por su prolongación de contrato, las circunstancias que encontraría Remiro en un hipotético retorno, a priori, no serían precisamente las más ideales.

Becerra, no a coste cero

Los responsables de la parcela deportiva del Huesca no están centrados en Kepa y en Remiro, sino que sus esfuerzos están encaminados desde hace unas cuantas semanas en el fichaje de un nuevo portero que cubra la baja del lesionado Ander Bardají. Ahí es donde aparece la figura del barcelonés Isaac Becerra, con quien el técnico Rubi coincidió en el Girona. El problema que se ha encontrado el Huesca es que su equipo, el Real Valladolid, no está dispuesto a desprenderse de Becerra sin recibir una contraprestación económica. A los pucelanos no les vale con liberar una de sus fichas más altas.