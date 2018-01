Rulo: “Este año queremos soñar y seguir así”

Raúl Prieto, conocido en el mundillo futbolero como Rulo, disfrutó el pasado domingo ante el Oviedo de su tercera titularidad en liga con el Huesca. El menudo lateral izquierdo valenciano tuvo problemas en la primera parte, especialmente hasta el ecuador de la misma con las subidas de Johanesson, pero logró asentarse y durante el segundo tiempo ofreció un mejor rendimiento. Especialmente en ataque. Ahora Rulo, que llegó este pasado verano al club oscense desde la Balompédica Linense de Segunda B, desea poder contar con nuevas oportunidades. Eso en el plano personal; en lo colectivo anhela un Huesca que continúe soñando con la conquista de un ascenso que sería histórico para el equipo y para sus aficionados.

“Lo importante es puntuar y continuar la racha en casa, donde no hemos perdido todavía. Y también contento por seguir teniendo minutos, que es importante”, ha opinado este miércoles Rulo Prieto acerca de lo sucedido en el empate frente al Oviedo en El Alcoraz (1-1). “Yo intento estar preparado y entrenar bien para mantener una buena forma y estar preparado cuando me toque la oportunidad. Si llega trato de aprovecharla. A trabajar para tener más oportunidades”, ha señalado el ex del Valencia Mestalla, quien tuvo que entrar en el once por la baja de última hora del serbio Brezancic (por enfermedad).

En su primera campaña en Segunda, el jugador levantino reconoce que el cambio es considerable. “Es muy exigente a nivel físico, aparte de la calidad. Hay clubes que tienen el nivel de Primera División y hay un salto desde la Segunda B. Intento adaptarme para estar a punto”, ha comentado. Uno de esos equipos que ofrecen unas prestaciones muy elevadas es precisamente el suyo, el Huesca. “Nosotros estamos dando también un nivel muy alto. Todos estamos trabajando muy bien, tanto los que estamos jugando menos como los más habituales en el campo. Eso es lo que nos hace estar arriba”, ha indicado.