Las cuentas del Huesca recuperan el signo positivo tras dos años

"El club puede decir que no debe ni un euro. No hay nada de deuda aplazada, ningún pago a ningún acreedor. Eso muestra que estamos creciendo en todos los aspectos. Deportivamente, allí está el equipo, y poco hay que decir, al igual que socialmente. Creo que estamos viviendo unos momentos históricos y seguiremos creciendo en ese camino", transmitía el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, tras la celebración de la Junta en la Cámara de Comercio, que apenas duró 45 minutos.

En ella se presentó y aprobó además el presupuesto para la temporada 2017/2018, que asciende a 7.948.000 euros. Con un crecimiento asociado a los requerimientos establecidos por La Liga dentro de su reglamento de control económico. Aunque la realidad dentro de los ingresos previstos para este curso es que estos se vean incrementados, especialmente en lo que respecta a los derechos televisivos, por lo que se prevé que el presupuesto ronde los 10 millones de euros-

Antes, se repasó el balance del curso anterior, en la que se partió de un presupuesto de 7.394.000 euros. Finalmente los gastos ascendieron a 7.765.000 euros y los ingresos a 7.978.000, arrojando ese beneficio 213.000 euros brutos, que suponen la parte más positiva según los encargados de la gestión económica del club.

"Las cuentas se han aprobado por unanimidad, sin que exista una discrepancia o una simple pregunta. Por todo ello nos debemos felicitar, ya no solo el Consejo de Administración, sino también el resto de accionistas, que son los que dan el visto bueno", consideró el presidente.

Otro de los datos que se transmitió a los socios asistentes, a modo también de indicador del crecimiento del club, es que la entidad está considerada desde el 1 de enero como ‘gran empresa’, al haber superado los seis millones de euros anuales por facturación.

Por todo eso, el turno de ruegos y preguntas estuvo muy marcado por el aspecto deportivo y las aspiraciones reales del conjunto, que despide el año como líder de la Segunda División, aunque tanto por parte de los directivos presentes como de los propios aficionados, reina un clima de cautela. "No me gusta utilizar esa expresión, pero tenemos los pies en el suelo. Intentando aprovechar el momento, pero sabemos que esto no se consigue de un día para otro. Sino que hay mucho trabajo detrás, y después te llega alguna recompensa como este año, en la que estamos viviendo momentos históricos", valoró Agustín Lasaosa. Le secundaba en el discurso el Director General del club, Josete Ortas, apelando a que "queda mucho y la temporada es muy larga. No podemos dar nada por sentado".

Lo que es innegable es la ilusión de la ciudad con el equipo, como demuestra el récord histórico de abonados con el que afronta el equipo la segunda vuelta, superando los 4.900 abonados (un 10% de la población oscense).