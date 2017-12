A ponerle la estrella al 2017

Por ahora, el conjunto de Rubi ya tiene asegurado comerse las uvas con el traje de líder, después de que el empate del Cádiz en Tenerife el pasado jueves le garantizara el primer puesto antes incluso de disputar su partido –ambos están empatados a 39 puntos y el Huesca tiene un partido menos–. Pero aunque ese margen se reciba positivamente, el técnico oscense no quiere relajación. Por mucho que las merecidas vacaciones estén a la vuelta de la esquina y que los deberes ya estén hechos. Apela así a un último esfuerzo para comenzar el 2018 como líderes en solitario.

Un arreón final que seguramente será intenso, pues para ello deberán sacar los tres puntos del Nou Estadi, intentando enmendar el que se presenta como el gran debe del conjunto oscense dentro de una primera vuelta casi sobresaliente: hacer encuentros más completos también a domicilio. Con unos números impecables en El Alcoraz, a los de Rubi les cuesta más mostrarse efectivos en campo ajeno, sobre todo en los tramos iniciales de los encuentros. Aunque como insiste el técnico "el rival también juega y en esta categoría no hay ningún estadio sencillo", sabe que la excelencia pasa por que su equipo de un paso adelante como visitante.

Con esa premisa ha entrenado su plantilla en esta última semana de trabajo antes de las vacaciones navideñas, que finalizaba este viernes por la tarde en el campo del IES Pirámide, en la última sesión antes de viajar a Tarragona. Se extrae de ella que el entrenador azulgrana repetirá el mismo once que siete días antes venció con solvencia al Lugo en El Alcoraz. No ha sido muy amigo Rubi desde que llegó a Huesca de calcar equipos de una jornada a otra, condicionado en algunas ocasiones por las bajas forzadas. Hasta el punto de solo haberlo hecho tres veces en lo que llevamos de curso, pero el hecho de que tenga disponibles a los once jugadores que salieron de inicio en ese momento, hace pensar que en esta ocasión sí repetirá pizarra. No podrá hacer lo mismo con su banquillo, pues Álvaro Vadillo e Íñigo López se quedaron en Huesca por molestias.

"Queremos los 39 puntos"

El vestuario oscense no pierde la ambición, aún con un panorama tan favorable, así lo afirmó este viernes Lluís Sastre, antes del último entrenamiento previo al viaje a Tarragona. "Vamos a por los 39 puntos, y si queremos estar arriba al final, hay que sumar fuera de casa", decía el mallorquín, que espera un partido complicado en el Nou Estadi, y apunta a salir más enchufados desde el principio para decantar el partido.