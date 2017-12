Rubi pide concentración para acabar el año en todo lo alto

La posibilidad de ser campeones de invierno se perfila en el horizonte, con solo dos encuentros antes de finiquitar la primera vuelta, y Rubi busca un último esfuerzo a domicilio de sus hombres para dejar la tarea encaminada y poder así finalizar el año 2017 en lo más alto de la clasificación. Eso pasa por vencer este sábado al Nástic de Tarragona, a partir de las 16.00. "Sería un colofón fantástico, poder despedir con una victoria un año tan importante para nosotros como el 2017. En casa ya lo hemos conseguido, pues creo que hemos logrado que El Alcoraz sea un sitio complicado para los rivales. Ahora nos toca demostrarlo también fuera de casa", dijo el entrenador azulgrana en su comparecencia ante los medios previa al partido, que se celebró ayer tras el entrenamiento celebrado por el equipo en el campo del IES Pirámide, a puerta cerrada.

Al igual que apuntaban los jugadores en los días previos, Rubi es consciente que el principal margen de mejora de su equipo reside en los encuentros a domicilio, ya que en El Alcoraz los registros están siendo intachables. "Hay una ley no escrita de que fuera de casa es mucho más difícil. Podemos decir que salimos un poco más expectantes cuando lo hacemos como visitantes, pero la historia es que hay un rival que está jugando en casa y eso hace que no sea tan fácil", valoró Rubi, poniendo como ejemplo los encuentros de su propio equipo en El Alcoraz, "donde el rival se puede ver al descanso con un marcador de 2-0 porque nosotros salimos muy fuertes".

En base a todo esto apunta a que no hay ningún estadio en la categoría que se pueda considerar plaza sencilla. Por mucho que su rival de este sábado haya logrado mejores números a domicilio que jugando como local. "Puede que ellos estén mejor fuera de casa, pero en general están manteniendo una buena línea de resultados. Han salido de una situación complicada, ya que al comienzo de la temporada estaban abajo y ahora llevan muchas semanas fuera de la zona de descenso. Además, el hecho de que le ganaran al Granada cuando ellos estaban líderes, me permite pensar que no lo vamos a tener sencillo", consideró el entrenador oscense.