Cucho Hernández, el exponente de "una realidad"

Es la Sociedad Deportiva Huesca una de las sensaciones del campeonato liguero tras haber consumido 18 de sus 42 jornadas. Cinco de ellas en lo más alto de la tabla, de forma consecutiva, acreditan el estado de gracia que vive un equipo altoaragonés que se destaca como grupo a la vez que deslumbran algunas individualidades. La estrella de mayor irradiación de luz es la más joven de todas las que decoran el firmamento azulgrana. Se trata de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, el jugador revelación de Segunda que pese a sus 18 años muestra una soltura nada equiparable a su edad. También fuera del rectángulo de juego, donde este miércoles ha ofrecido sus impresiones y ha certificado que ha acelerado en su puesta a punto y aseguró que ante el Lugo, el domingo en El Alcoraz (16.00), podrá aplicarse nuevamente con la misma intensidad. Altísima intensidad en el caso del delantero cafetero. Ganas le sobran para tratar de alargar la condición de líder del Huesca y seguir pensando en "caminar poco a poco hacia el ascenso".

En la búsqueda de la Primera División, territorio desconocido para los altoaragoneses, el papel de la perla colombiana es fundamental. Diez goles engalanan su entrada en el fútbol español. Pero Cucho Hernández es mucho más que la certeza en el remate. Por eso el Huesca y sus aficionados temblaron cuando cayó lesionado en Granada. Aprovechó entonces para limpiarse de amarillas y pese a que el período de recuperación de su esguince de tobillo de grado 2 estaba fijado en cuatro semanas solo se perdió la victoria por 3-1 ante el Córdoba. En Alcorcón apareció sobre la hierba en la segunda mitad. "Tengo que recuperar el ritmo pero lo más probable es que esté al 100% para el partido del Lugo", ha afirmado este miércoles el ‘9’ azulgrana, que desea fervientemente participar "en el partido que más llama la atención. Para nosotros es muy importante, muy directo. No tenemos presión porque lo que estamos viviendo es un sueño pero queremos seguir defendiendo El Alcoraz y que se dé el triunfo", ha detallado sobre el Huesca-Lugo del domingo. Primero y segundo se situarán frente a frente.

Pocos, por no decir ninguno, hubieran apostado que en la jornada 19 oscenses y gallegos pugnaran por tan satisfactorio emplazamiento. "Es que en este fútbol actual ya nadie gana por nombres. Nosotros hemos hecho las cosas bien, como ellos", ha explicado Cucho Hernández sobre el gran momento de ambos rivales. Entonces, ¿el Huesca es o no es una sorpresa? "Eso era en los primeros partidos. El Huesca ya es una realidad. Está demostrando que puede estar arriba todo el año. No es fácil porque estamos muy igualados", ha respondido con seguridad el punta cafetero. Eso sí, "lo primero es salvar la categoría", ha recomendado. "Luego a soñar, caminando poco a poco hacia el ascenso", ha espetado.

"Quiero seguir aquí"