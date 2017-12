Pulido: "Si continuamos así podemos hacer algo grande"

Jorge Pulido se desenvuelve con mucha solvencia en el centro de la defensa de la SD Huesca, donde ha formado un dúo con Jair Amador que ha convertido a los azulgranas en uno de los equipos más rocosos del campeonato liguero de Segunda División. Concretamente el Huesca es, junto a Osasuna (con un partido menos), la segunda mejor defensa si atendemos exclusivamente a los goles encajados. Son 13 en 18 partidos disputados, un registro bajo que unido a la facilidad para anotar ha establecido al equipo altoaragonés en la zona superior de la tabla. Y de ahí no quiere bajar. Es la ilusión que mueve al vestuario y al propio Pulido, quien ha reconocido que pensaba en grande este pasado verano pero no tanto. Por ahora, la llegada a El Alcoraz del Lugo, segundo clasificado empatado con los locales a 33 puntos, es un acicate suficiente para no conducir más allá los planteamientos futuros.

“De cara al espectador es un partido interesante. Pero para nosotros al final son tres puntos, aunque jugamos con un rival ahora directo al que esperamos ponérselo difícil en nuestra casa”, ha señalado Pulido tras el entrenamiento matinal y un acto con la firma Podoactiva en la que ha mostrado, junto a su compañero de fatigas Jair, sus nuevas espinilleras personalizadas.

El defensa toledano, que firmó este pasado verano procedente del Sint-Truidense belga y es fijo para el técnico Rubi, ha sido interrogado sobre si el Huesca se ha marcado el objetivo de una Navidad en el liderato. “Primero debemos pensar en el Lugo. Para comerse los turrones como líderes todo pasa por ganar aquí. Ojalá podamos irnos en esa situación. Trabajamos bien para ello”, ha comentado.

Pulido ha recordado también que la racha de imbatibilidad de El Alcoraz en Liga (18 partidos) se ha edificado a través del esfuerzo colectivo. “Al final hemos creado esto entre todos. Todo el mundo ayuda para sentirnos a gusto aquí. Esperamos continuar con esa buena racha”, ha dicho.

Además, el zaguero azulgrana ha manifestado que creía que en el actual proyecto cuando se comprometió con el Huesca, si bien no imaginaba un panorama tan positivo y esperanzador. “Cuando vine de Bélgica fue con la ambición de crecer al Huesca debido al gran proyecto deportivo que tenían. La verdad es que si me dicen que hubiese crecido tanto, a lo mejor no me lo habría creído. Pero es que tenemos una gran plantilla en la que todos trabajan bien. Esa es la clave. Si continuamos así podemos hacer algo grande”, ha indicado.

“Si estamos ahí es por algo. Llevamos muchas jornadas. Ahora hay que luchar por intentar mantenernos. Es complicado”, ha apostillado Pulido, quien ha destacado la funcionalidad de los jugadores que forman el plantel oscense. “Cualquiera puede jugar cuando hay bajas. Luso hizo un gran partido y Rulo también”, ha dicho en referencia a los dos jugadores que actuaron como laterales en Alcorcón debido a las ausencias obligadas.

Sobre el Lugo, como opina sobre el Huesca, “A lo mejor no estaban llamados como Osasuna o Granada pero si están es por algo. Como nosotros”, ha declarado.

Alguna ausencia en la vuelta al trabajo en el Montearagón

La plantilla del Huesca ha regresado este martes al trabajo con un entrenamiento matinal llevado a cabo en el Instituto Montearagón. No han acudido Jair Amador y Álvaro Vadillo, ya que ambos se han quedado en El Alcoraz. Sí que ha estado Cucho Hernández, aunque sin tener contacto con la pelota. El colombiano ha trotado y ha hecho ejercicios suaves, puesto que le mantienen bajo atención especial para seguir fortaleciendo el tobillo dañado. Con el grupo ha vuelto Alexander González y la mejor noticia para el Huesca es que Kilian Grant ya tiene el alta médica. Carlos Akapo es el único que será baja segura ante el Lugo por lesión. Volverá Rajko Brezancic al lateral izquierdo después de cumplir el castigo de un partido por acumulación de tarjetas.