Son tantas las veces en las que se está repitiendo la pregunta por parte de los aficionados que los responsables del Huesca insistieron de nuevo este lunes en el mensaje: ‘Remiro y Cucho no se tocan’. “Podías aclarar el tema del Cucho y Remiro”, ha sugerido el presidente, Agustín Lasaosa, en el acto de presentación de la campaña de abonados, justo cuando el director general Josete Ortas terminaba de pormenorizar los diferentes aspectos de la misma. “Es que no paran de preguntárnoslo por la calle”, ha apostillado el máximo dirigente azulgrana. Ante la importancia de ambos jugadores y que se trata de futbolistas cedidos, las especulaciones sobre un regreso forzado en Navidad reclamados por sus clubes de origen han sonado desde hace algún tiempo. “En los dos contratos de cesión no figura ninguna cláusula en la cual el equipo cedente pueda recuperar los derechos federativos. En cualquier caso deberían ponerse de acuerdo con el Huesca. Nuestra intención es no desprendernos de ninguno”, ha asegurado Ortas.