Obligados retoques para conquistar Santo Domingo

Si al principio de temporada Rubi no se mostraba muy amigo de repetir once respecto a la jornada anterior, ahora que parecía que había dado con una pizarra de confianza a la que dar continuidad, las circunstancias le llevan a reinventarla de manera obligada. El pasado sábado en El Alcoraz el Huesca ya tuvo que darle una vuelta a su ofensiva ante la lesión –además de sanción por acumulación de tarjetas– de Cucho Hernández, pero el conjunto no notó la ausencia de su máximo artillero y logró los tres puntos. Intentará repetir el resultado en esta jornada, pero en este caso modificando su elección en la línea defensiva. La sanción de Brezancic, que vio la quinta tarjeta amarilla contra el Córdoba, impedirá a Rubi calcar el once que salió de inicio siete días antes, por mucho que entonces se lograra una solvente victoria contra los andaluces.