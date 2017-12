Los jugadores con pleno de partidos se reducen a cinco

De estos cinco jugadores azulgranas, cuatro han sido titulares en los 17 encuentros y solo uno de ellos, Pulido, hubo de empezar un encuentro desde el banquillo. Fue el primero, en Soria ante el Numancia (1-0), donde saltó en el minuto 57 justo después de que el también central Carlos David Moreno se fuera al vestuario antes de tiempo por culpa de dos tarjetas amarillas.

Solo puede presumir del pleno de participación en liga (1.530 minutos) el portero navarro Álex Remiro, que tan solo dejó de guardar el arco del Huesca en el partido de Copa del Rey que los altoaragoneses perdieron en casa frente al Valladolid (0-2). Entonces formó Ánder Bardají en portería. El ex de la Real Sociedad cayó posteriormente lesionado y es por ello que el tercer guardameta, Antonio Valera, acumula varios encuentros siendo el suplente de Remiro. El club continúa tratando de encontrar en el mercado otro portero.

Tras Remiro, el segundo futbolista que más ha jugado en el primer clasificado de Segunda es el central Jair Amador, con 1.512 minutos, seguido de Akapo (1.485), Pulido (1.474) y Melero (1.464).

De este modo, son tres de los cuatro elementos de línea defensiva los que prácticamente han estado en el campo en todo momento. Solo las bajas del lateral izquierdo Rajko Brezancic han imposibilitado que fueran todos, ya que el serbio es fijo para Rubi y cuando está disponible y en condiciones no duda en alinearle. No será el caso de este próximo sábado en Alcorcón (18.00): el ‘20’ azulgrana será baja por acumulación de tarjetas. La opción habitual para el entrenador, sin Brezancic, es situar a Akapo en el lateral izquierdo y dar entrada al internacional venezolano Alexander González en el costado derecho. El recambio natural, Rulo Prieto, solo ha participado en dos partidos. Se estrenó en liga en el 1-1 frente al Reus de la jornada 6, siendo titular y completando los 90 minutos con buena nota. En Albacete, en la jornada 12, el ex de el Linense o el Valencia Mestalla saltó en el descanso. Rulo, por tanto, suma 135 minutos mientras que Alexander llega a los 592.

19 jugadores utilizados

Con mayor o menor volumen de participación, en los 17 partidos que ha quemado el Huesca de su temporada 2017/2018 en la categoría de plata han tomado parte un total de 19 jugadores. Han debutado todos menos el central Íñigo López y el portero Ánder Bardají, teniendo en cuenta la premisa de que Nagore y Kilian Grant están inscritos pero siguen recuperándose de sendas graves lesiones de rodilla (el primero lentamente y el segundo más cerca de su vuelta). Así que la nómina original de Rubi, cifrada en 23 jugadores (más Valera), era a la práctica de 21.

Los 19 jugadores empleados por el Huesca, cuando el calendario se aproxima a su ecuador, evidencian un bajo registro en su comparativa con los demás habitantes de la Segunda División.