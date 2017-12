El Huesca, a por una Navidad en la cima

Que el indicador de la felicidad se haya disparado en el vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca no ha logrado aplacar el inconformismo que le caracteriza. Es más, muestra un índice superlativo de ambición. El actual líder de la Segunda División se siente tan a gusto mirando una y otra vez la tabla clasificatoria que no está dispuesto a renunciar a la prolongación de tan agraciada etapa. Ya dura cuatro semanas. Un mes con el Huesca abriendo huella en lo más alto. Ahora, en la agenda de futbolistas y técnicos está escrito el siguiente reto por conquistar: llegar al parón competitivo de Navidad en la primera posición para vivir así unas vacaciones de ensueño y establecer un nuevo hito para la temporada 2017/2018 , que hasta el momento rebasa la más optimista de las previsiones estivales.

Son tres partidos los que debe afrontar el Huesca hasta despedir el año en la hierba. El siguiente le conducirá este próximo sábado hasta Alcorcón (18.00), para recibir a continuación al Lugo en El Alcoraz (domingo 17 a las 16.00) y acometer un nuevo desplazamiento, en este caso a Tarragona para medirse al Nàstic (sábado 23 a las 16.00). "Vamos a intentar conseguir los nueve puntos. Ojalá lo hagamos porque nos permitiría coger un poco más de renta", espetó el centrocampista Gonzalo Melero después de derrotar en El Alcoraz al Córdoba (3-1). No muy lejos de la zona mixta en la que el madrileño pronunció esas palabras, el técnico Rubi declamaba un mensaje similar. El preparador barcelonés incluso aún fue más allá, hablando de buscar una primera vuelta histórica –que a nivel de puntuación ya lo es pase lo que pase–. Amplió de ese modo el número de partidos hasta los cuatro, contando con el último de la manga inicial: la visita de Anquela y su Oviedo.

Estas declaraciones no hacen sino refrendar el espíritu de superación que acompaña al heterogéneo grupo de futbolistas, que fusiona jóvenes valores con soldados ya muy expertos en las contiendas del balompié profesional. El haberse establecido en el liderato de la categoría de plata nunca se planteó como un objetivo, pero claro, después de saborear el gustoso caramelo la intención del vestuario azulgrana es no verse obligado a escupirlo.

Intención no es sinónimo de obligación. Ni de presión. El paralelismo del término reside en la palabra ilusión. De eso sí que hay kilos y más kilos en El Alcoraz. El Huesca siente orgullo por lo que está consiguiendo por ahora. Sin sacar pecho. "Con los pies en el suelo", incidió Melero el sábado. Bien saben técnicos, jugadores y directivos que la euforia entre los aficionados no puede contagiarse dentro del club. "Pero no queremos frenar la euforia de nuestra gente", manifestó Rubi ya hace algunas semanas.