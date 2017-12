El jugador más destacado por parte del Huesca, en la victoria azulgrana ante el Córdoba, cerca estuvo de no haber tomado parte en la cita contra los andaluces. Pero a David Ferreiro, expulsado por doble amarilla en la derrota de Granada, el Comité de Competición le levantó un castigo a la vista de las imágenes más que riguroso. “Yo noté el contacto”, aclaró el extremo orensano, tras batir al Córdoba, sobre esa jugada en la que el colegiado vasco Vicandi Garrido le mostró cartulina por, en su opinión, haber apreciado un piscinazo de Ferreiro dentro del área. Suerte para el Huesca que los jueces estimaran el recurso presentado, ya que terminó siendo determinante por parte local. Un gol y dos asistencias adornaron su hoja de servicios, por otra parte bastante más extensa atendiendo a méritos menos visibles. Porque Ferreiro siempre está. Ferreiro para todo.

Su preponderancia en el juego del Huesca surge desde un segundo plano. La discreción y humildad que profesa cuando no se calza las botas tiene continuidad con los seis tacos de aluminio bajo sus pies. Trabajador incansable, es un futbolista de banda clásico que une el desborde en la parcela ofensiva con la solidaridad hacia el resto de compañeros, especialmente hacia el lateral con quien le toque conformar la zona exterior en el costado del terreno de juego. Además, su sentido táctico le permite contabilizar buenos números defensivos. En definitiva, Ferreiro es un futbolista completo. Es como el amigo al que uno siempre acude para resolver los problemas.

El ‘7’ azulgrana se ha agarrado a la titularidad en los últimos encuentros, después de un comienzo de temporada con menor volumen de participación. Justo lo contrario que en el pasado curso, el de su estreno en el Huesca, cuando Anquela apostó por el gallego hasta que pudo conceder la alternativa a Vadillo. El gaditano y Alexander González estaban por delante de Ferreiro para el técnico andaluz. Sin embargo, desde la serenidad que le caracteriza, no desesperó y terminó por ser el dueño del carril derecho. Tal era la satisfacción de Anquela con el gallego que incluso llegó a comentar que tenía que "pedirle perdón" cuando no lo incluía en el once inicial.