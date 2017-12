Melero, entre el deseo y la cordura

Se siente la excitación de los seguidores y de los ciudadanos en general, desde que el 11 de noviembre el Huesca se aupara a la primera posición tras derrotar al Barcelona B (0-2). Es normal que entre el entorno fluyan sensaciones especiales, ya que el momento es único hasta la fecha en la trayectoria histórica del modesto club aragonés. Mientras, el vestuario no frena la euforia de su hinchada, ni elude que sus cuatro jornadas seguidas en lo más alto están cambiando poco a poco su catalogación de equipo sorpresa a sorprendente realidad consolidada. Pero que no haya miedo a portar el bastón de mando en Segunda no está reñido en el Huesca con afrontar este presente de ilusión desde una óptica de serenidad y humildad.

Ese sentir de jugadores y técnicos lo expuso el centrocampista Gonzalo Melero minutos después de que los altoaragoneses alargarán su racha triunfal en El Alcoraz frente al colista, el Córdoba. El madrileño desea que su equipo siga el caminar pletórico hasta el parón navideño sin perder la cabeza en ningún momento. “Afrontamos los tres partidos que quedan hasta Navidad con muchas ganas. Esperamos acabar bien. Son dos fuera y uno en casa contra el Lugo, que ahora va segundo. Así que vamos a intentar conseguir los nueve puntos. Ojalá lo hagamos porque nos permitiría coger un poco más de renta. Pero con los pies en el suelo y con tranquilidad”, declaró este sábado Melero.

El ‘8’ azulgrana resumió igual lo acaecido sobre el tapiz de El Alcoraz, en una jornada revuelta en la capital oscense por el fuerte viento. “En cuanto al juego tal vez no haya sido el mejor partido. Las circunstancias del tiempo no acompañaban mucho, pero ha sido un encuentro completo en el que hemos hecho lo que había que hacer. Lo que queríamos eran los tres puntos”, dijo.

Lo que no quiere Melero es comparativas con líderes de anteriores campañas. Cuestionado por los 34 puntos del Levante del pasado curso y los 32 actuales del Huesca en 17 fechas del campeonato, el canterano del Real Madrid dejó claro que no existe comparación posible. Ni debe existir el propio planteamiento de puertas para adentro en la casa azulgrana. “El Levante era un equipo en el que hoy en día están casi todos en Primera. Es uno de los mejores rivales a los que me he enfrentado. Lo que debemos es fijarnos en nosotros mismos, ser regulares como hasta ahora y poco a poco ir sacando los partidos y los puntos. Creo que estamos en la línea”, incidió el capitán.

Melero dio su versión sobre la jugada del 2-0, ya que LaLiga le concedió el gol a él pero el árbitro, y por consiguiente la Federación Española, se lo apuntó a Jair Amador. “Creo que la he tocado antes de que entrara. No lo he visto repetido todavía. Da igual, que se lo apunten a Jair. Lo importante es que hemos ganado y estamos todos muy contentos”, aseguró.