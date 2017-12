Álex Gallar: “No hay presión, solo ambición para continuar como líderes”

La Sociedad Deportiva Huesca última detalles para recibir este sábado la visita del Córdoba al estadio de El Alcoraz (16.00). Líder y colista frente a frente. El propietario del terreno, el conjunto oscense, tratará de buscar una nueva victoria como local que le mantenga en lo más alto de la tabla clasificatoria frente a un rival altamente necesitado que viaja hasta el Alto Aragón pensando en su renacimiento. El técnico Rubi tendrá que alterar su once inicial por motivo de la importante ausencia del goleador Cucho Hernández , fuera del terreno de juego debido al esguince de tobillo que sufrió el pasado domingo en Granada. De este modo, al menos un huevo en la alineación queda vacante. Es turno para futbolistas con una cuota de protagonismo más dispar en la última fase del campeonato. Entre ellos está el extremo Álex Gallar , que este viernes ha ofrecido sus impresiones justo antes de almorzar con sus compañeros en un restaurante de la capital oscense .

“No hay que fiarse aunque no vengan en una buena dinámica”, ha recordado Gallar acerca del delicado momento que atraviesa el Córdoba. Sin embargo, para el Huesca la premisa principal para la cita ante los andaluces es la de mirarse en el espejo propio en lugar de en el ajeno. “Nosotros tenemos que salir a ganar como siempre. En El Alcoraz estamos muy fuertes y hay que seguir la racha, para olvidarnos de la derrota en Granada. Fue un tropiezo que para nada debe afectarnos”, ha señalado el centrocampista barcelonés.

Esa caída en Los Cármenes, después de diez jornadas sin perder, hace que el duelo de este sábado sea validado como una respuesta ante la derrota. “Es una situación nueva para el equipo. En El Alcoraz con nuestra gente creo que haremos un gran partido, como lo venimos haciendo. Es lo que nos ha llevado a estar líderes”, ha opinado Gallar, quien ha destacado la felicidad del grupo por la privilegiada posición que ocupa el Huesca. “Sí, se está muy bien. No hay ninguna presión. Para nosotros es una ambición vernos ahí y poder aspirar, si ganamos, a seguir una semana más en el primer puesto”, ha indicado.

El vestuario altoaragonés ha optado estos días por no mirar la clasificación, en el sentido de ver al Córdoba en el fondo de la tabla y poder caer en un exceso de confianza que a toda costa pretenden evitar los azulgranas. “El míster ya nos ha insistido esta semana en este tipo de cosas. Es un partido trampa. Venimos en una buena dinámica, pese a que tenemos la baja de Cucho. Es una pieza muy importante pero lo que nos hace fuertes es el grupo. Debemos ganar al Córdoba desde ello y no desde las individualidades. No creo que caigamos en la confianza porque sabemos lo que nos jugamos en este partido”, ha manifestado Gallar.

Es precisamente el ex de la Cultural Leonesa uno de esos futbolistas que apuntan a la titularidad ante la baja del delantero colombiano. Gallar no forma de inicio desde que lo hiciera en Albacete en la jornada 12. Entonces fue sustituido al descanso. Desde ese momento sus apariciones sobre la hierba se han dado como reserva. “Yo tengo las mismas opciones de entrar en el once que todas las semanas. Si el míster lo cree conveniente le pondré todas las ganas del mundo para ayudar al equipo al máximo”, ha reflejado.

Álex Gallar no estaba acostumbrado en las últimas temporadas, en Segunda B, a esperar turno en el banquillo. Con el Huesca se ha estrenado en Segunda División hasta la fecha de forma discontinua. “Es un poco atípica la situación para mí porque antes lo venía jugando prácticamente todo. Intento apoyar desde fuera y hacerlo bien en los entrenamientos para que el míster se fije en mi rendimiento. Luego si tienes la oportunidad de jugar, a hacerlo bien para no salir del once en mucho tiempo”, ha explicado en el plano personal.