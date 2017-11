Rubi: "¿Líder contra colista? Peligro máximo"

Por primera vez en los últimos dos meses y medio, la SD Huesca prepara el encuentro de este fin de semana con el amargo sabor de la derrota en su paladar. El último traspié ante el Granada rompió una de las mejores rachas históricas del club altoaragonés, que encadenaba diez encuentros consecutivos invicto. Pero, además, también ha servido para elevar la motivación del equipo de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ de cara al choque ante el Córdoba. "Me gusta cómo hemos enfocado esta semana. Hemos mandado el mensaje, y creo que lo hemos cogido todos bien, de que no nos podemos excusar en un mal día. Nos tenemos que exigir siempre. Debe servirnos como una motivación para que en el siguiente partido haya una respuesta positiva", ha asegurado este jueves el técnico del Huesca.

Un equipo que por primera vez en esta histórica temporada no podrá contar con su hombre más decisivo hasta el momento, Cucho Hernández, después de que el máximo goleador oscense cayera lesionado en el estadio nazarí. Una circunstancia que preocupa, pero a la que Rubi no quiere agarrarse como excusa. "Mi forma de ser cuando hay un jugador que no puedo contar con él siempre es la misma. A trabajar con los que hay disponibles, no me lamento más. Para nosotros es un reto demostrar que podemos ganar partidos con alguna baja importante", ha explicado el preparador, en referencia a la ausencia del colombiano.

Rubi cuenta con poco más de 48 horas para decidir quién será el relevo del ariete cafetero, a cuyo puesto optan dos candidatos: Chimy Ávila y Ezequiel Rescaldani. "La forma de reforzar el trabajo colectivo es intentando que el equipo lo note lo menos posible. Si el jugador que participa lo hace bien, no se va a notar. Tampoco quiero centrarme ahora en el jugador que va a sustituir a Cucho como si todo lo malo que nos pudiera pasar fuera por el que lo va a sustituir", ha asegurado el entrenador, que también ha dado por "superada" la lesión del extremo Álvaro Vadillo, que ya ha entrenado junto al resto de sus compañeros durante toda la semana.