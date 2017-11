Camacho: "Ojalá termine mi carrera con el Huesca en Primera"

Hay futbolistas que, por su trayectoria, por sus goles, por su entrega o por su compromiso y fidelidad a unos colores, se convierten en algo más que un simple empleado del club. El fútbol, como otros muchos deportes, está repleto de jugadores cuyo nombre y apellidos permanecerán íntimamente relacionados a un determinado equipo para siempre: Maldini y el Milan, Puyol y el FC Barcelona, Raúl y el Real Madrid, Zapater y el Real Zaragoza... o Juanjo Camacho y la SD Huesca. El veterano centrocampista, de 37 años, disputó el pasado domingo en Granada su partido número 400 con la camiseta del conjunto altoaragonés, al que llegó en el curso 2006-07. Tras un fugaz paso por el Vecindario, Camacho regresó a la capital oscense para, poco a poco, empezar a construir una andadura que actualmente atraviesa su undécimo capítulo. Este miércoles, la entidad que preside Agustín Lasaosa quiso reconocer la carrera del futbolista, santo y seña del club, tras consumarse una efeméride tan significativa.

El máximo mandatario fue el encargado de abrir un acto celebrado en la sala de prensa de El Alcoraz, donde la plantilla al completo quiso arropar a su gran capitán en una fecha tan señalada. "Primero fueron 100 goles, luego 100 partidos, luego 200, 300… Ahora 400. El otro día decía en la Cámara de Comercio que el Huesca no es un club de fútbol y punto final. Sino que es un club de fútbol punto y seguido. Con Juanjo Camacho ocurre un poco lo mismo. Representa muchísimas cosas y, al margen de futbolista, va a representar, si Dios quiere, algo más dentro del club en el futuro", pronosticó Lasaosa, que rápidamente cedió la palabra al gran protagonista de la jornada.

En su discurso, Juanjo Camacho expresó su más sentido agradecimiento a los diferentes "cuerpos técnicos y compañeros" que le han acompañado durante todas estas temporadas en el vestuario de la SD Huesca. "He tenido la suerte de vivir todos estos años aquí y ver cómo ha crecido el club en todos los ámbitos. Pueden estar orgullosos, tanto la afición como la entidad, de haber participado en este proyecto que, como dice Agustín, no se le ve techo", reconoció el ‘10’ azulgrana, antes de analizar a grandes rasgos su etapa en el club. "Personalmente, me quedo con darle valor al esfuerzo que cuesta cada día reciclar esa ilusión y venir con todas las ganas del mundo. El fútbol cada vez se está volviendo más complicado porque hay muchísima competencia. A nivel grupal, me quedo con todos los éxitos que hemos cosechado, que han sido muchísimos a lo largo de todas estas temporadas», admitió Camacho.