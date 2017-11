El Huesca tropieza en Granada pero se mantiene en el liderato

Dos goles, a modo de golpes certeros, casi en acciones consecutivas, dejaron al líder tendido sobre la lona que representaba el césped del estadio del Granada, y esta vez el Huesca no logró levantarse. Los de Rubi vieron este domingo como el conjunto andaluz ponía fin a su racha de diez partidos consecutivos sin perder, y apretaba todavía más la zona alta de la tabla, en la que el conjunto oscense continúa en ascenso directo.

Pese a ello, queda la sensación de oportunidad perdida, ya que puntuar en Los Cármenes hubiera permitido al Huesca abrir brecha en torno a su condición de líder. Pero esta vez no le salió nada al equipo de Rubi, mucho menos efectivo en ataque de lo que está acostumbrado, ante la presión ejercida por el rival en su zona de creación, y con la defensa algo superada por momentos. El que no falló fue Remiro, que no pudo hacer más en los goles locales, pero evitó una sentencia prematura en varias ocasiones.