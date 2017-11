Ferreiro: “Es mejor no mirar la clasificación, porque esto es muy largo”

“Como una final”, así cree David Ferreiro que prepara el partido de este domingo el rival del Huesca, el Granada. “Sabemos que para ellos es hasta más importante, porque de ganar les sacaríamos bastantes puntos y el 'golaverage', y se quedarían un poco descolgados”, considera el gallego, que en base a eso espera un encuentro muy difícil en Los Cármenes. “Es una semana muy importante, porque jugamos con un claro candidato al ascenso. Tienen una plantilla amplia, que salen rápido al contraataque, y tenemos que frenarles”, consideraba este jueves el futbolista tras el entrenamiento que llevaba a cabo el Huesca, durante una hora y media en el campo del IFPE Montearagón.

No obstante, asegura Ferreiro que la solvencia con la que los azulgranas han resuelto sus últimos encuentros les aporta una gran confianza en su trabajo. De hecho, dice que el equipo se lo pasa bien jugando al fútbol. “Sobre todo en las segundas partes estamos disfrutando. Eso muestra que estamos leyendo muy bien los partidos, que en esta Segunda División es muy importante”, apuntaba el futbolista, aunque admite que será difícil repetirlo en esta jornada, por la entidad y características del rival.

El Huesca es ahora mismo líder de la categoría, y su victoria del pasado sábado y el resto de resultados le garantizan que lo seguirá siendo al final de esta jornada, pero en el vestuario no quieren atender demasiado a la tabla. “Es mejor no mirarla, porque llevamos solo 15 jornadas y esto es muy largo. Pero tenemos que intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles durante esta buena racha, ya esta categoría es muy complicada y no sabes nunca cuándo se pueden torcer las cosas”, valoraba Ferreiro.