Akapo: "No estamos ahí por casualidad"

"El equipo se divierte en el campo. Cuando ves a un equipo que siempre quiere más y que con el balón se divierte, la palabra que lo define es esa. Disfrutamos en el campo". Con esta sencillez ha tratado de explicar Carlos Akapo cuál es una de las claves que ha llevado a la SD Huesca a vivir un histórico liderato en Segunda División. Una primera posición que, tal y como afirma el zaguero, no es fruto de la casualidad. "No estamos ahí por casualidad. Desde el primer día, Rubi ha impuesto su manera de jugar y nosotros lo hemos cogido bastante bien. El equipo está muy compensado, tanto en ataque como en defensa".

El defensa ha reconocido que "no hablamos mucho de que vamos primeros", antes de restar presión sobre la plantilla oscense. "No somos un equipo que deba tener presión. De primeras, nosotros no teníamos la intención de estar ahí arriba, de quedar primeros y de mantener el puesto de ‘play off’. Tenemos que llegar a la salvación, pero ahora queremos seguir ahí arriba, aunque no nos vamos a obsesionar", ha explicado Akapo.

De esta forma, el zaguero mantiene el discurso de cautela y "pies en el suelo" que emite cualquier integrante del vestuario azulgrana. "Nosotros siempre vamos a mantener ese discurso porque pueden pasar mil cosas. Tenemos que tener los pies en la tierra e intentar aguantar el primer puesto. Con eso haremos una buena temporada", ha indicado el lateral.