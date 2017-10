El Huesca busca el sobresaliente

Suma y sigue. Así se resumen las últimas seis jornadas disputadas por el Huesca , en las que acumula cuatro victorias y dos empates. Del 17 de septiembre data el último tropiezo azulgrana, cuando regresaron de León con los bolsillos vacíos. Así, los 19 puntos de su casillero se convierten en botín suficiente para encaramarse a la parte noble de la tabla, y los de Rubi no parecen tener intención de apearse, como se desprende de los discursos de los jugadores y del propio entrenador. "Podemos darle continuidad", aseguran. Y con esa mentalidad saltarán esta tarde a partir de las 18.00 al césped del Carlos Belmonte de Albacete.

El conjunto oscense podría dormir esta noche en lo más alto de la clasificación, mirando siempre a lo que ocurra en otros campos, ya que el Lugo y el Osasuna cuentan con un punto más, –y los gallegos juegan también esta tarde (16.00)–, y en base también a la actuación del Sporting de Gijón, que recibe a las 20.00 al Almería, y pese a que tiene igualmente 19 puntos, los números sitúan por encima del Huesca.

Aunque en la undécima jornada la posición se convierte casi en algo anecdótico, la confianza de los jugadores ante la posibilidad de lograr un hito así se presenta como un punto más a favor para los intereses del equipo, pues como apuntaba Rubi, "no es lo normal, pero últimamente parece que nos sale todo".

También afronta la jornada con un aura de positividad su rival, el Albacete, que aunque está en puestos de descenso, parece ver la luz con la llegada de su nuevo entrenador, Quique Martín, que conoce muy bien cómo funciona el Huesca, como él mismo reconoció en la previa del partido. "Están haciendo una temporada muy interesante. Es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas a la hora de gestionar un club. Gente coherente, que no pierde los papeles. Saben de dónde vienen y a dónde van. Salvando las distancias, me recuerda al Eibar", consideró el técnico del conjunto manchego, apelando no obstante a que con el apoyo de su afición, pueden encontrarle las fisuras a los de Rubi. También hizo referencia Quique Martín en su comparecencia al buen estado de forma de Cucho y Melero.

Los dos principales goleadores del conjunto azulgrana se subían al autobús ayer por la mañana rumbo a Albacete, minutos después de acabar el último entrenamiento de la semana, celebrado a puerta cerrada. Pudo decidir en él Rubi posibles cambios en el once, ya que aseguró estar muy satisfecho con el nivel de muchos de sus jugadores, lo que le supone todo un quebradero de cabeza a la hora de dibujar su pizarra. No obstante, y a pesar de que el Albacete opta por una defensa con cinco hombres, el once que salió frente al Cádiz parece perfilarse como el de garantías para el técnico. A expensas de la recuperación total de Brezancic, que aunque ya tiene el alta médica, se quedó fuera de la convocatoria después de tres semanas parado por una lesión.

Cuando el estado del serbio sea óptimo, se intuye que Rubi volverá a darle entrada en el once, lo que permitirá que Akapo regrese a su banda natural, después de cubrir la ausencia de su compañero jugando a pie cambiado. El gran sacrificado de este movimiento sería Alexander González, pese a que está ofreciendo un buen rendimiento reconvertido a lateral derecho, en la posición en la que juega con Venezuela.