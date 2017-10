Jorge Pulido regresa al que fue su estadio

Para Jorge Pulido el partido que este sábado jugará el Huesca en Albacete tendrá un sabor especial, ya que el central azulgrana regresa al Carlos Belmonte, el que fuera su estadio durante dos temporadas, justo antes de probar suerte en el fútbol belga -donde militó el pasado curso-. Por eso esta semana ha sido el más requerido por los medios de comunicación de la ciudad manchega, y comparecía ante los locales minutos antes de subirse al autobús rumbo a Albacete. “Estuve dos años allí, y solo puedo decir que me trataron muy bien. Allí me volví a sentir futbolista”, aseguraba el defensa, que no por eso negó las ganas de seguir alargando la trayectoria invicto de su equipo, que se extiende ya durante seis jornadas.

“Está claro que mantener una racha así siempre es algo complicado en esta Segunda División, pero por eso mismo vamos con toda la ilusión”, comentaba Pulido, secundando las palabras de su entrenador en la rueda de prensa del día previo, en la que aseguraba ver a su equipo con mucha confianza y motivación para afrontar la jornada. A pesar de ello, el técnico tiene muy bien instruidos a sus hombres para que no caigan en la euforia de verse en la parte alta de la tabla. “Tenemos que tratar siempre de mantener nuestra humildad. De ir siempre partido a partido hasta lograr los 50 puntos”.

No obstante, en el vestuario oscense son conscientes de que aunque el Albacete se encuentra en puestos de descenso, su trayectoria en las últimas semanas es ascendente, después de un comienzo de competición bastante negativo. “Está claro que no son el equipo que vimos al principio, que han cambiado bastante con el nuevo míster, y nos lo pondrán complicado”; consideraba Jorge Pulido, que habló de un conjunto “rocoso”, en base también a la defensa de cinco que utiliza, pero que aseguraba, no condicionará en demasiada medida el juego de los de Rubi. “Tenemos nuestra identidad, aunque siempre se hagan pequeñas adaptaciones”.