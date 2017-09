El Huesca quiere la revancha copera

Mismo rival y mismo escenario, pero el Huesca espera que lo que se vea el próximo domingo en El Alcoraz tenga un resultado completamente diferente. Los oscense reciben de nuevo al Valladolid, apenas tres semanas después de que los de Pucela los apearan de la Copa del Rey en su propio estadio, en la derrota más contundente que han sufrido los de Rubi desde que este ocupa el banquillo. "Esperamos un partido muy diferente, porque ese día ellos fueron muy superiores. Por eso vamos a intentar aprender de los errores y no volver a caer en ellos", valoró tras el entrenamiento de ayer Lluís Sastre, que conoce muy bien al rival de esta jornada, ya que militó en sus filas, precisamente a las órdenes de Rubi.

Desde ese encuentro de Copa, que se disputó el 6 de septiembre, el Huesca no ha logrado vencer todavía, acumulando un empate y una derrota, que sumado al empate del domingo anterior en El Sadar, pone una racha de tres semanas consecutivas sinconseguir los tres puntos. "No creo que nos afectara demasiado quedarnos fuera de la Copa. Está claro que queríamos seguir adelante, pero no pudo ser y ya pasamos página en esa misma semana contra el Sevilla Atlético, cuando si hubo un equipo que mereció ganar, fue el Huesca. En este inicio y al margen del Valladolid, solo el Numancia ha podido ser superior a nosotros", consideró el centrocampista azulgrana sobre la influencia que ha podido tener en la moral del equipo la eliminación de la segunda competición.

Sastre abogó por la paciencia, repitiendo en varias ocasiones que solo se han disputado cinco jornadas. De hecho, el Huesca atesoraba los mismos puntos a estas alturas del anterior curso. Entonces, el balear no militaba en el conjunto oscense, pero su propia experiencia le lleva a pedir cautela a la hora de sacar conclusiones. "En el año del ascenso del Leganés también comenzamos con unos resultados similares a los que estamos consiguiendo ahora", recordó ayer el jugador.