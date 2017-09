Rubi: "Nos hemos condenado"

"Hemos hecho un buen partido de fútbol. Nos han condenado las acciones a balón parado. Ha sido la clave de todo, porque recibir hasta tres goles en esta clase de acciones es muchísimo", sentenció Rubi en sala de prensa. "El empate no hubiera sido del todo injusto por los méritos de uno y de otro. Tengo la sensación de que hemos hecho muchísimas cosas bien, tanto en defensa como en el juego de ataque, pero esas tres jugadas a balón parado que ha convertido la Cultural Leonesa, lógicamente, han sido la clave de la derrota", insistió en su análisis del encuentro.

Respecto a la trayectoria azulgrana en el campeonato, Rubi señaló: "Estamos teniendo un inicio de temporada complicado, duro, con rivales bastante complicados. Después hay otros factores, como por ejemplo el tema arbitral, que espero que a lo largo de la temporada se vayan equilibrando", en referencia al penalti señalado ayer a favor de la Cultural o los dos goles anulados a Cucho Hernández.

Volviendo el partido, apuntó que "en algunos momentos ha dado la sensación de correcalles por nuestra forma de querer jugarlo". Además, fue cuestionado por la suplencia de Álex Gallar en la que era su casa. "No miro la procedencia de cada jugador, sino lo que puede ser más interesante y mejor para el equipo. Álex Gallar ha sido muy profesional y lo ha entendido perfectamente", dijo.

La felicidad la irradiaba el inquilino del banquillo de la Cultural Leonesa, el joven Rubén De la Barrera. "Los tres puntos de hoy son muy importantes para trabajar con más tranquilidad en las próximas semanas", destacó el técnico gallego, que cree que su equipo tiene un amplio margen de mejora. "Estamos trabajando muy bien. Poco a poco debemos ir mejorando pequeños detalles con el paso de las semanas. Lo vamos haciendo y es importante", aseguró De la Barrera, que valoró el potencial leonés en la estrategia. "El balón parado en Segunda es absolutamente imprescindible. Hoy se ha visto y nos ha dado esos tres puntos", indicó.

Sobre la avalancha de goles en los encuentros en el Reino de León, el entrenador local afirmó que deben fijarse "en especial los goles que estamos recibiendo. En la segunda parte no acertamos a atacar bien los espacios que debaja el Huesca atrás, algo que en la primera mitad sí que hicimos mejor".

Por último, dijo que le soprendió la suplencia de Gallar. "No me lo esperaba, pero no es algo anormal teniendo en cuenta que el Huesca tiene grandísimos jugadores", puntualizó.