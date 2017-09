Un choque de contrastes

Si hay algo que ha caracterizado por ahora el discurrir del Huesca 2017/2018 es su solidez defensiva. Solo dos goles ha encajado Álex Remiro en su portería, uno en los más recientes tres compromisos. Por eso el duelo parece a priori una batalla de contrastes. Sin embargo, ello no deja de ser una especulación previa, porque tampoco es que la vocación azulgrana sea la de montar el ‘catenaccio’ un partido sí y otro también. El técnico Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ no es amigo de la acumulación de efectivos en la línea de retaguardia o del fútbol directo y especulativo, pero sí que pretende asentar en mayor medida el rocoso entramado de la zona de atrás para que este se fusione con una producción más cuantiosa en los registros ofensivos. Lo reclamó ante los medios: "Para mí al equipo le falta un poco para coger una velocidad que nos dé una marcha más". Dicho esto, también recordó el preparador azulgrana que los colegiados invalidaron dos tantos que parecieron legales a Cucho Hernández.

No contabilizaron. Así que las cifras del Huesca en el capítulo anotador son las que son. Bajas. De ahí que la búsqueda del equilibrio perfecto continuará en León para el Huesca, que en caso de lograr los tres puntos en disputa se asentaría en un cómodo escalón de la tabla clasificatoria y podría encarar desde una mejor perspectiva los compromisos venideros. Sería el primer triunfo a domicilio para los altoragoneses, quienes inauguraron el curso con derrota en Soria (1-0) y arañaron un valioso empate en Pamplona (1-1).

El tercer duelo como visitante refleja manifiestas diferencias con los anteriores por el estilo que inculca el joven Rubén De la Barrera desde el área técnica. La osadía y la vocación ofensiva son señas de identidad de una voraz escuadra leonesa que, por contra, muestra algunas vías de agua en el balance defensivo. Algo que por cierto niega su entrenador. "No creo que seamos un equipo que concede en exceso", señaló en la previa del choque el entrenador gallego de 32 años. Rubi, por su parte, sí que dejó entrever la posibilidad de sacarle jugo a las transiciones de ataque del rival, con bastantes efectivos sumándose a la línea de tres cuartos dentro de un esquema que, de repetirse como sucediera en el 4-4 de la pasada jornada en el Reino ante el Valladolid, tiende a impulsar a la Cultural por los carriles exteriores. Por eso, "que jueguen abiertos es mejor para nosotros si lo sabemos aprovechar”, espetó el técnico barcelonés.

Pero el poderío de ataque leonés no gira exclusivamente sobre los extremos del rectángulo. En su centro la ‘Cultu’ dispone de la habilidad técnica, visión de juego y capacidad de penetración con peloteros como Señé y Emi Buendía –que en la pizarra suele figurar a la izquierda–. Son elementos desestabilizadores que enredan a las defensas contrarias en un trabajo de persuasión que el goleador Rodri o el siempre peligroso Guarrotxena pueden materializar en la primera línea de ataque. En definitiva, como avisó Rubi, "es un equipo con muchos recursos arriba y variables en su juego".

Con lista de 19 jugadores

El entrenador del Huesca y su equipo técnico han indagado en cada detalle de la Cultural, lo que sucede cada semana. La información del enemigo está ahí, si bien para Rubi no hay circunstancia más dominante a la hora de definir un partido que el estado propio. "La clave es que tú estés bien", recordó el viernes.

Se espera el catalán alguna "sorpresa" por parte de De la Barrera, a quién conoce bien de su paso por el Valladolid –el coruñés estaba en el filial­–. El técnico del Huesca ha escondido sus cartas, para mostrarlas hoy con la posibilidad igual de que existan variaciones. O no. Porque Rubi suele alterar las alineaciones y en el Reino de León podría situar los mismos once jugadores que partieron de inicio en el 0-0 ante el Sevilla Atlético. Si no es así, entraría Luso para poblar más la medular junto a Aguilera y Melero.

El Huesca viajó ayer con 19 futbolistas, por lo que uno será descartado antes del encuentro. Los centrales Carlos David e Íñigo López se quedaron en tierra.