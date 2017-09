“El equipo ha dejado buena imagen más allá de que se conviertan goles o no”.

“Es un partido complicado ante un rival que está haciendo las cosas bien. Pero también nosotros tenemos lo nuestro. Hemos dejado buena imagen cuando nos tocó competir así que esperamos que este encuentro sea a nuestro favor”, ha opinado Rescaldani a la finalización del entrenamiento que el Huesca ha completado en el Instituto Montearagón.

Los azulgranas, con números defensivos bastante potentes, tienen la asignatura pendiente del gol. “Pero lo primordial es que se generen ocasiones. Luego la pelota puede entrar o no. El problema es cuando uno no genera nada. La situación en este año es solo cuestión de tiempo. Nada más”, ha asegurado el ex del Málaga, que ha expresado ese deseo de obtener un rol importante dentro del campo. “Por supuesto, tengo muchas ganas de contar con más minutos. Poco a poco. Esto recién arranca, la temporada es larga. Trabajo día a día para poder estar”, ha señalado el jugador de 25 años.

Rubi ha asegurado en sala de prensa, la última vez hace tres semanas, que Rescaldani todavía necesitaba ganar en condición física. ¿Cómo se siente ahora mismo el futbolista? “Yo a estas alturas ya me siento al cien por cien. Estoy a disposición del míster para lo que necesite el equipo”, ha contestado.

Respecto al duelo en León frente a la Cultural, lo ha calificado como “complicado, como todos, pero también analizando convierten pero dejan espacios. Trataremos de aprovecharlos”, ha manifestado.

Rescaldani ha comentado que se siente bien en el Huesca, “una institución muy ordenada que viene haciendo las cosas bien. Eso a corto y a largo plazo se va a ver reflejado en el campo, como se vio la temporada pasada. Creo que este año va a ser de la misma manera, porque hay un buen grupo, con muchos jugadores de la anterior temporada. El equipo ha demostrado una buena imagen más allá de que se conviertan goles o no. Con el correr del tiempo el equipo se sentirá mejor y vamos a ver el Huesca que todos queremos ver”.

En Liga tan solo ha podido disparar una vez, fuera de los tres palos, pero en Copa del Rey sí que contó Rescaldani frente al Valladolid con alguna opción de convertir. “Estuve ahí. Tuve dos o tres ocasiones que lamentablemente no entraron pero vuelvo a repetir que lo importante para un delantero es que sentís que generás oportunidades. Así que estoy muy motivado por el arranque del equipo, por cómo me sentí el otro día y con ganas de tener más minutos”, ha reflejado.

Lo que no pierde el argentino es la calma. “Estoy súper tranquilo. Pero los demás chicos también. El equipo está jugando bien. Es cuestión de que entre una para que entren todas. Lo fundamental es no volverse locos. La temporada es muy larga, no es un torneo de 20 fechas como en Argentina. Acá en este caso es hasta junio del año que viene”, ha dicho.

Rescaldani ha hablado de sus compañeros en ataque, el también argentino Chimy Ávila y el colombiano Cucho Hernández. “A Chimy lo conocía de Argentina y a Cucho un poco de cuando estaba en Colombia. Son dos grandes compañeros y dos grandes jugadores. Es lindo estar al lado de ellos”, ha indicado, a la vez que ha expresado su convencimiento de que es compatible con ambos e incluso con los dos al mismo tiempo.

Por último, el futbolista sudamericano ha explicado por qué ha decidido poner en su camiseta con el número 23 el nombre de Edison. “Mi abuelo se llama Edison y mi papá también. Yo hubiera querido que me llamaran Edison, pero me pusieron Ezequiel. Siempre me he puesto Ezequiel o Rescaldani. He ido cambiando”, ha puntualizado Rescaldani.