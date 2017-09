El Huesca, en sus guarismos habituales

Es la cuarta ocasión en la que el Huesca se establece con 5 unidades, registro que firmó también el cuadro altoaragonés en el pasado curso, cuando era adiestrado por Juan Antonio Anquela. Una victoria, dos empates y una derrota es el saldo que arrojan los cuatro compromisos disputados en este ejercicio, al igual que sucediera en el anterior.

Lo que no ha calcado el Huesca 2017/2018 es el orden de los resultados. Esta temporada la arrancó con derrota en Soria (1-0), mientras que la pasada lo hizo con un empate sin goles en Alcorcón (0-0). Con Rubi la victoria llegó pronto, concretamente en la visita del Lorca a El Alcoraz en la segunda fecha del calendario (2-0). Con Anquela el triunfo se hizo esperar hasta la jornada cuarta, después de empatar en el primer duelo como local (1-1 frente al Nàstic) y ceder en La Romareda ante el Zaragoza (1-0).

Siendo cuantías tan parejas, con solo un gol a favor como elemento objetivo diferencial (4 por 3), a nivel de sensaciones sí que se respiran algunas variaciones. Porque el Huesca de Rubi no se desenvuelve sobre la hierba como lo hiciera el de Anquela, sobre todo por la marcha de Samu Sáiz, cuya influencia en el fútbol de ataque condicionaba el entramado ofensivo, en estos momentos todavía en proceso de construcción. Además, otro factor que altera ese equilibrio numérico es el resultado producido en la cuarta jornada: el Huesca 2017/2018 empató en casa ante el Sevilla Atlético (0-0) y el Huesca 2016/2017 destrozó en El Alcoraz al Córdoba (3-0). Aquel encuentro destapó a los oscenses y desató la euforia entre sus aficionados, ahora más cautos por entender que la actual formación debe consolidar todavía sus mecanismos y la que manejaba Anquela funcionaba como un bloque granítico desde el momento en que se puso en marcha en Alcorcón.

"No pienso en similitudes y diferencias. Al final somos el mismo equipo, salvo algunos jugadores. Pero no nos tenemos que fijar en el año pasado", recomendó ayer Carlos Akapo tras completar un exigente entrenamiento. "Ahora se dala casualidad que tenemos los mismos números, pero nosotros solo pensamos en preparar cada partido, no en el año pasado", insistió el lateral ilicitano.

Akapo, eso sí, aseguró como parte activa de la retaguardia altoaragonesa que el Huesca conserva "la base defensiva, lo fundamental en Segunda". Y es que en efecto, tanto en una campaña como en otra el Huesca ha logrado su mejor dato defensivo histórico con solo dos perforaciones de su red. Será la Cultural Leonesa, en la matinal del domingo en su estadio (12.00), un buen rival para probar la fortaleza de la muralla altoaragonesa. Con 8 goles es el segundo equipo más anotador. "Tiene muchos jugadores que llegan arriba. Atacan bastante. Pero nosotros estamos capacitados para ganar y seguir con la racha de recibir pocos goles", señaló Akapo.