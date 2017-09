Gallar vuelve a su Reino como amenaza

En 44 partidos oficiales, Álex Gallar se erigió en el gran héroe del Reino, ahora retornando como una amenaza en azul y grana. Marcó 22 goles entre Liga, Copa y ‘play off’ de ascenso, el dato más potente que fue la punta del iceberg de un juego veloz y de desborde que hacía las delicias de la hinchada leonesa. Pese a que el jugador aceptara la propuesta oscense y se incorporara a su vestuario previo pago de unos 400.000 euros, en el bonito estadio de la ‘Cultu’ el grato recuerdo prevalece. El sentimiento de amor es mutuo. Gallar no ha podido olvidar todo lo acontecido en una campaña para enmarcar por parte de los pupilos de Rubén de la Barrera. Fue su despegue, especialmente acusado tras una temporada irregular en el Hércules. León ha sido el trampolín que ha catapultado al barcelonés hacia su debut en Segunda División, categoría en la que hasta la fecha no ha brillado con la indumentaria del Huesca.

En el Reino de León tratará Álex Gallar de venirse arriba. Un escenario en el que ha ofrecido tardes de éxito para los locales que, en esta ocasión, busca repetir partiendo desde la caseta visitante. "Es un partido muy especial. Tengo ganas de que llegue el domingo para reencontrarme con los compañeros pero sobre todo para conseguir una victoria importante", explicó ayer Gallar tras la sesión matinal de entrenamiento que el Huesca desarrolló en el Instituto Montearagón. "Guardo un gran recuerdo del club. Fui muy querido y espero que tenga un buen recibimiento", deseó el ‘11’ azulgrana, a quien le esperan jornadas con "la agenda ocupada. Ya sabía que iba a estar bastante solicitado, pero me centro en lo futbolístico, que al final es lo que importa", apuntó.

"No sé que recibimiento habrá", manifestó nuevamente, preocupado por lo que pueda pensar ahora la afición leonesa tras su adiós. A tenor de lo que pasó con Toni Villa el pasado fin de semana, cuando el actual futbolista del Valladolid saltó a calentar, se espera una cálida acogida para el de Sabadell. "Yo me sentiré como en casa. Aunque ahora mi hogar esté en Huesca, allí me sentí muy querido y será muy especial y emotivo", insistió.

El teléfono de Gallar no para de sonar estos días. Algunas de esas llamadas proceden del vestuario de la Cultural. "Quieren intercambio de camisetas. Me dicen que nos van a ganar y que por qué me fui. Son cosas del fútbol y hay que vivirlas así", relató. También el técnico leonés se ha puesto en contacto con él. "Ellos están en un estado de euforia pero el Huesca no se va a arrugar. Vamos a ir a León a hacer nuestro fútbol y a por los tres puntos. Que les vayan muy bien las cosas menos en dos partidos", aseguró respecto a la buena entrada en la categoría de su próximo y querido rival.

Para Gallar el aterrizaje en Segunda no está siendo tan certero. "Me está costando un poco en casa. Fuera sí que he aguantado los dos partidos completos y estoy teniendo más suerte", explicó el barcelonés, todavía sin estrenar la nómina goleadora y a quien Rubi está situando de extremo derecho.

Ya en el plano colectivo, Gallar destacó la seguridad defensiva y consideró que "para nada estamos nerviosos. Seguimos trabajando y asimilando conceptos para hacerlo bien, que es lo que nos importa".