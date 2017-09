El Huesca no logra mover el marcador contra el Sevilla Atlético

Con más ganas que orden y algún destello de calidad individual quiso el Huesca curar las heridas que había dejado la eliminación de la Copa solo tres días antes, pero resultó medicina insuficiente. Los azulgranas recuperaron el dominio del balón, pero no la claridad en el remate, por lo que no pudieron reflejar la superioridad de las estadísticas en el marcador, que no se movió ante la visita del filial del Sevilla, comandado por un gran conocido como Tevenet. El reparto de puntos supo a poco, tanto a unos jugadores con ganas de desquitarse del mal sabor de boca del encuentro del Valladolid, como un Alcoraz con ganas de ilusionarse.

Quería Rubi un equipo que se asemejara al que venció al Lorca quince días antes, como reconoció en su comparecencia previa al partido, y por eso dibujó una pizarra prácticamente calcada. Aguilera era la única variación respecto al once que había salido por última vez en liga en El Alcoraz, y sustituía a Luso, de perfiles semejantes, claramente defensivos. Volvían así a hacer pareja en el doble pivote Melero y Aguilera, por primera vez en esta temporada, con un Huesca de aires mucho más ofensivos, dejando a Chimy Ávila y Cucho su tarea favorita, la de presionar desde el área del contrario.