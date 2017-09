El Huesca se despide de la Copa

Poco le ha durado a la Sociedad Deportiva Huesca la aventura copera en la presente campaña. El Real Valladolid ha aprovechado los regalos azulgranas para establecerse en la tercera ronda después de su victoria en el estadio de El Alcoraz (0-2). El equipo local, con su segunda unidad, ha mostrado lagunas importantes, especialmente en el plano defensivo , algo que los blanquivioletas han recibido con los brazos abiertos. Pese a alcanzar con vida el tiempo de descanso, el Huesca no ha reaccionado en el segundo período y sus intentos han llegado en base al orgullo y no a las capacidades ofensivas, porque si atrás la película ha sido de suspense en la zona de ataque tampoco se han apreciado brotes verdes para configurar una imagen global dubitativa y cerrar su participación en Copa generando algunas dudas. A los altoaragoneses ya solo les queda la Liga.

Como había sido anunciado por el propio entrenador, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, el once del Huesca presentó abundantes novedades respecto a los que han formado asiduamente en el arranque del campeonato liguero. El duelo ha supuesto el debut en partido oficial del portero Bardají y el lateral izquierdo Rulo. Además, Íñigo López se ha apostado en el centro de la zaga por vez primera en lo que va de curso. Solo Akapo, Luso y Vadillo saltaron de inicio, de los futbolistas con más minutos.

El experimento no le ha funcionado al Huesca en la primera parte. Los desajustes defensivos, con errores individuales de bulto, le han servido en bandeja de plata al Valladolid numerosas oportunidades. Tan solo la falta de claridad en la definición de Villalibre ha posibilitado que los locales tuvieran ‘chance’ en la segunda mitad.

En la puesta en marcha del encuentro, el dominio ha sido alterno. Ambos conjuntos han querido el control a base del monopolio de la pelota. Eso sí, con verticalidad, puesto que las llegadas no se han hecho esperar. Una carrera de Rulo ha supuesto el primer aviso, con un centro desde la línea de fondo que la zaga visitante ha desviado a córner con apuros. El lanzamiento desde la esquina no ha supuesto peligro para el arco defendido por Becerra: el Valladolid ha montado la contra y Villalibre ha malgastado una bala al disparar suave, muy suave, cuando se encontraba completamente solo frente a Bardají.

Una difícil maniobra inconclusa de Rescaldani dentro del área ha dado paso al golpe de los castellanos. Claro está, con la complicidad de la retaguardia oscense. Carlos David y Rulo se lían en la salida de balón y este acaba en el segundo palo. Óscar Plano recibe y saca el látigo para poner por delante al Valladolid en el minuto 16 (0-1).

La colada de Vadillo la ha visto poco después Camacho, si bien la asistencia al espacio del capitán la ha mandado al cielo altoaragonés, a la primera, el extremo gaditano. La aparición ofensiva no ha templado los nervios en la zona de atrás, que ha seguido haciendo aguas. Íñigo López ha protagonizado el segundo fallo manifiesto, al permitir que Villalibre recibiera como Pedro por su casa en el interior del área. Bardají con su salida ha evitado que llegara el segundo de los visitantes.

No han terminado ahí los desajustes. Tras un intento de cabeza de Rescaldani, la réplica en el área contraria ha surgido gracias a la falta de velocidad y de medida. Otra vez Villalibre se ha quedado en boca de gol. Bardají ha detenido con suspense. El Huesca se ha animado en los últimos minutos del primer parcial, sin encontrar el premio que estaba buscando.

Villalibre se ha desquitado pronto en la segunda mitad. Escasamente se han situado los jugadores sobre el rectángulo de juego y el punta cedido por el Athletic ha resuelto con calidad, esta vez sí, con un remate ajustado desde el punto de penalti (0-2, minuto 47).

Si el partido se había puesto cuesta arriba para el Huesca, directamente se ha convertido en una rampa infernal del 30 % cuando Carlos David se ha marchado a vestuarios antes de tiempo al ver su segunda tarjeta amarilla. Rubi ha reajustado colocando a Luso en el centro de la defensa y dando entrada a Cucho Hernández y Álex Gallar. El panorama no ha dado un giro. El Valladolid se ha sentido cómodo con su jugosa ventaja y los azulgranas han querido pero no han podido. Al menos lo han intentado hasta el final con algunas ocasiones de peligro que no han sido capaces de concretar. La Copa no le ha sentado nada bien al Huesca, que se ha ahogado frente a un cuadro visitante que se ha mostrado más sólido, también con sus futbolistas menos habituales hasta el momento.

Ficha técnica

Huesca: Bardají, Akapo, Íñigo López (Sergio Sánchez, 78), Carlos David, Rulo, Luso, Sastre, Ferreiro, Camacho (Álex Gallar, 62), Vadillo (Cucho Hernández, 62) y Rescaldani.

Valladolid: Becerra, Moyano, Kiko Olivas, Sulayman, Ángel (Calero, 47), Anuar, Cotán (Luismi, 85), Óscar Plano, Sergio Marcos, Toni Villa y Villalibre (Mata, 78).

Goles: 0-1 min. 16: Óscar Plano. 0-2 min. 47: Villalibre.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño). Amarilla al local Luso y a los visitantes Suleyman, Toni Villa, Cotán y Kiko Olivas. Expulsado por doble amonestación Carlos David, del Huesca, en el minuto 59.

Incidencias: encuentro de la segunda ronda de Copa del Rey disputado en el estadio de El Alcoraz.