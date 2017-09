La cabeza de Melero rescata un punto en El Sadar

Ya no es sorpresa en el Huesca que la cabeza de Melero se alce como salvadora, y en El Sadar sumó una más. Se levantó perfecto en el córner, eludiendo la marca de Lucas Torró, para enviar a la red un balón que le dio al Huesca un punto casi de oro, pues el partido ante el Osasuna ya expiraba. Los oscenses logran así puntuar por primera vez a domicilio este curso y aguaban la celebración a los navarros, que habían vestido el encuentro de fiesta, al coincidir con el 50 aniversario de su estadio.

No obstante, la vida lejos del calor de El Alcoraz no es sencilla para el Huesca. Por lo menos en este arranque de competición, en el que al conjunto oscense todavía le falta mucho por engranar a la hora de desempeñarse como visitante. La apuesta de Rubi es clara, y no la ha escondido en ningún momento, quiere que su equipo tenga control del balón, pero cuando compartes la pretensión con el rival, la pugna se presenta intensa y es fácil que se la lleve aquel que atesora más quilates. Con un potente y reforzadísimo Osasuna delante, la balanza de decantó rápido.