El Huesca vence y convence ante el Lorca

La Sociedad Deportiva Huesca ha vencido al Lorca y ha convencido. El estreno triunfal de la campaña 2017/2018 para el equipo altoaragonés se ha producido en el primer duelo en el estadio de El Alcoraz. En su guarida, donde la temporada pasada se agigantó, ha surgido una versión mucho más poderosa que la ofrecida en el debut de Soria. Velocidad, intensidad y agilidad en todas las líneas para terminar sellando un triunfo que puede catalogarse como cómodo, puesto que los murcianos no han sido capaces de maniobrar con certeza en su zona de vanguardia, mientras que atrás han sufrido con la alta presión local que pronto ha obtenido los frutos deseados. En la primera parte ha dejado el choque encarrilado el Huesca, pudiendo haber cazado una victoria todavía más amplia.

El técnico Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ ha situado de entrada cuatro cambios en el once inicial respecto a los que saltaron de inicio en Soria en la derrota ante el Numancia (1-0). Y no ha sido Aguilera uno de ellos. El medio centro, baluarte durante la temporada pasada, se ha apostado en el banquillo junto a los entrenadores y el resto de compañeros. En Soria no fue convocado.

Los que sí que han entrado en la formación titular han sido Pulido y Brezancic en defensa (por el sancionado Carlos David y por Alexander González), Luso por Sastre en la medular y Chimy Ávila como referencia ofensiva en detrimento del capitán Juanjo Camacho. En el bando visitante, el técnico Curro Torres ha apostado por lo de ‘no tocar si las cosas han ido bien’. No obstante, el Lorca había llegado a El Alcoraz como líder de la categoría de plata en el debut del club en la misma.