Optimizar el ataque, una necesidad para el Huesca

Siete disparos desviados y dos entre los tres palos fueron el resumen ofensivo del Huesca en Soria. El bagaje es pobre, sobre todo teniendo en cuenta que los altoaragoneses sí que pisaron con relativa asiduidad la zona de tres cuartos. No lo supieron exprimir. Por eso Rubi ha insistido en esta semana de entrenamientos para elevar las prestaciones en ataque, ya sea en acciones elaboradas o transiciones rápidas. "Le hemos dedicado horas para que el equipo sea un poco más determinante", aseguró ayer el preparador barcelonés al respecto. "Analizando bien el partido llegamos una gran cantidad de veces al área rival pero no acabaron en jugada de gol. Eso no es tan fácil corregirlo en un día. Necesitamos pausa para saber lo que tenemos que hacer ante un rival que acumula gente", añadió.

"En la primera parte hubo combinaciones muy buenas, aunque es cierto que no acabaron en nada. Pero el equipo sacó el balón", opinó el de Vilassar de Mar, siempre en esa búsqueda constante del monopolio de la pelota. En Los Pajaritos el Huesca manejó más el esférico que su rival (56,3%), de ahí que el crecimiento azulgrana pase ahora también por sacarle jugo a esa estadística.

Otro factor trascendente en el estudio a posteriori del choque señala hacia el otro extremo del rectángulo, a lo defensivo. "Tuvimos algún error en balón directo del rival o alguna contra que consiguieron hilvanar", señaló Rubi, quien también apreció detalles en positivo tras la derrota frente al Numancia. "Con un hombre menos las últimas ocasiones fueron nuestras, lo que demuestra que el equipo llegó bien al final", dijo.

Rubi eligió a Sastre y Melero como pareja en la medular. ¿Le convenció al técnico? "No creo que el partido lo perdiéramos en el medio campo. Se cometieron errores atrás. Y luego que si cada vez que llegas generas ocasión de gol, frenas al rival", respondió.

Juan Aguilera, un fijo desde que llegara al Huesca tras el mercado invernal del 2016, se quedó en casa por decisión de Rubi. Ayer el entrenador ofreció su explicación: "Entendía que dos medio centros en el banquillo me suponía no tener central o lateral. Lo único que hice es analizar las últimas dos semanas de entrenamientos. No hay ningún problema con Juan, ni con cualquier otro jugador".

Sea con unos futbolistas u otros en el once, lo que pretende Rubi es que se aprecie un Huesca "completo tanto fuera como en casa". La regularidad y la personalidad son, por ello, acompañantes obligados en la travesía de la Segunda División. De este modo, incidir en los errores cometidos en Soria sí que sería un paso atrás dentro de la evolución que desea el técnico para su equipo. "No hay que caer dos veces en la misma piedra. Para mí es fundamental que el equipo vaya aprendiendo de sus errores. Y también a nivel individual cada jugador. Si nos estancamos seremos uno más; si no, tenemos potencial", detalló.

Pero, ese potencial del que habla el técnico, ¿es suficiente? ¿Ha solicitado algún refuerzo al club antes de que finalice el mercado? "Trabajaré al máximo de confianza con los jugadores que tenga. Es mi obligación. Estoy contento pero el club sabe que hay cosas que se podrían mejorar", finalizó Rubi.