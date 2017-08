Aguilera: "Me sorprendió quedarme fuera, pero la liga es muy larga"

"Puede ser que me esté costando un poco más entender los conceptos que quiere introducir el míster, pero yo creo que estoy preparado ", fue la única justificación que dio Juan Aguilera a su ausencia en la primera convocatoria del Huesca esta temporada. El mediocentro, titular indiscutible el pasado curso, vio el partido desde la grada de Los Pajaritos, para asombro de los aficionados y del propio jugador. "Cuando ves la citación y no estás, sí que es verdad que te sorprende, pero sin más, la liga es muy larga", explicó ayer el jugador, tras la sesión matinal de entrenamiento, celebrada en el campo del IES Pirámide.

También insistió en que su estado físico es el idóneo en un arranque de temporada, ya que en un primer momento se achacó su ausencia a posibles molestias físicas. "Fue una decisión técnica, yo estaba al 100%, pero el míster no vio que tuviera que entrar en la convocatoria, por lo que yo tengo que aceptarlo y pensar ya en el siguiente partido", añadió.

No obstante, fiel al estilo que ha demostrado en todas sus declaraciones con azulgrana, el jugador asume la situación, pero se muestra optimista sobre sus opciones para el futuro, empezando por la próxima jornada, que se disputará este mismo sábado en El Alcoraz. "La Liga acaba de empezar, esto es muy largo y habrá minutos para todos. Empieza jugando uno, pero luego esto cambia y todo rota. Una semana puedes estar en la grada y en la siguiente incluso en el once", apuntó Aguilera, que confirmando sus propias palabras, este mismo sábado podría recuperar la titularidad, ya que Rubi ha probado a situarlo junto a Gonzalo Melero en los entrenamientos de esta semana.

Su vuelta al equipo titular perseguiría paliar las carencias en la contención que acusó el equipo en la primera jornada, y que el propio Aguilera detectó desde la grada. "Nos costó mucho defensivamente. Dejamos muchos espacios a las espaldas y sufrimos mucho", valoró el centrocampista, que confía en que esos errores se vayan corrigiendo. "Tuvimos alguna ocasión clara, porque llegamos a los tres cuartos de campo con facilidad, pero luego nos costaba dar el último pase, pero poco a poco iremos limando todo eso, y los goles llegarán", añadió.

Para el jugador madrileño, esos desajustes son achacables al cambio de entrenador, ya que la plantilla todavía está en proceso de interiorizar las pretensiones de Rubi. "Cada técnico tiene su método, y está claro que el de ahora no tiene nada que ver con el anterior. Intentaremos acoplarnos lo antes posible. Todavía nos faltan muchas cosas para asimilar, pero están tomando forma y vamos lográndolo poco a poco", puntualizó Aguilera, que extiende el cambio de entrenador ya no solo a la forma de trabajar, sino también al estilo de juego. "También hay bastantes modificaciones, ahora buscamos más posesiones de balón", considera, y es allí donde él está buscando su sitio, y atendiendo a la primera convocatoria, sus compañeros pueden haberle ganado terreno.

No obstante, en base a las numerosas pruebas realizadas esta semana en los entrenamientos, y aunque no han dejado ninguna pista clara, se presume que Rubi introducirá cambios en el once titular que salga este sábado a estrenar el nuevo césped de El Alcoraz, respecto al de la primera jornada.