El desafío de Rubi, a por su primer episodio

No existe ningún atisbo de pánico a las alturas en el nuevo cuerpo técnico de la Sociedad Deportiva. La sexta posición en el pasado curso, en el que los azulgranas participaron por vez primera en un ‘play off’ de ascenso, lejos de suponer una carga de presión añadida es un estímulo para Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ y su equipo de trabajo. El preparador barcelonés, en los momentos previos al estreno de mañana en Soria ante el Numancia (20.30), mostró ayer su carácter competitivo y entusiasta al asegurar que no asusta la presión y domina "la ilusión por repetir" entre los mejores de Segunda.

Rubi lo expuso con claridad. "Quien no entienda que cada temporada es diferente le falta entender el fútbol", sentenció. "Hacer un ‘play off’ no es lo habitual pero eso no quita que seamos súper ambiciosos. Nuestra mentalidad es hacerlo lo mejor posible y para mí eso estar arriba. Tenemos la ilusión por repetir", destacó.

Para buscar la cima clasificatoria, la fórmula de Rubi pasa por centrar la miras en lo que se avecina cada jornada y, en lo puramente deportivo, por intentar ser un equipo mandón. "El estilo es el de intentar ser protagonistas pero sin renunciar a defender cuando no se tiene el balón", dijo. "Creemos que cuanto más tienes el balón, más posibilidades hay de marcar. Pero en ataque no me gustan los equipos que lo tienen por tenerlo", certificó.