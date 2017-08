El Huesca prescinde de David López

López llegó a Huesca en septiembre del pasado curso, ya con el mercado cerrado, al encontrarse sin equipo, con el fin de completar el centro del campo azulgrana, que había quedado algo cojo tras la fallida incorporación de Lluís Sastre. Pero la irrupción de Gonzalo Melero en el once titular, restó protagonismo al veterano jugador.

Entre sus cualidades, destaca la de dar poso al juego del equipo, así como un gran balón parado, que le sirvió para convertirse en titular en el último partido del Huesca el pasado curso, frente al Getafe, donde terminó protagonizando un desagradable incidente con su entrenador al ser sustituido e intercambiar opiniones en un tono algo violento.

Al margen de ello, disputó 655 minutos, en una cifra que este curso se predecía que podía ser incluso más reducida al contar la plantilla azulgrana con gran cantidad de jugadores para la zona del medio campo y con posibilidades de actuar de enganche, que es donde más cómodo se mueve López.

Más bajas en los próximos días

La intención del club es contar con una plantilla corta, como manifestó el propio Emilio Vega en días anteriores. Por eso, la salida de David López no será la única que se produzca en los próximos días en la entidad azulgrana, aunque el director deportivo no se atrevió a fijar plazos. "En estos casos los tiempos no los marca solo el club, sino que hay que negociar y gestionar otros muchos aspectos", aseguró Vega, que contestó "en breve", al pedirle que situara en el tiempo el anuncio de esas nuevas bajas. "Estamos también analizando con el míster la plantilla, tras haber disputado ya algunos partidos, para que decida un poco él", añadió.

No obstante, aseguró Emilio Vega que las impresiones de Rubi tras completar la concentración de Benasque y disputar los amistoso de más exigencia, no puede ser más favorable. "Está muy contento. Es consciente de que todas las plantillas son mejorables, pero está muy satisfecho con el trabajo de todos", explicó. A pesar de ello, desde el club no cierran la puerta a alguna posible llegada de última hora que "pueda aportar calidad y se ajuste en lo económico", según Vega, refiriéndose especialmente a la parcela de ataque.

Al margen de los movimientos en los despachos, la plantilla se ejercitará desde las 9.30 en el IFPE Monteragón, y por la tarde disputará un nuevo amistoso contra el Sabiñánigo, en la localidad pirenaica, a las 19.00.