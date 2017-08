El Huesca quiere reducir su plantilla

La puerta de entrada está ya cerrada en la SD Huesca para lo que queda de verano, a no ser que algún posible e irrechazable fichaje de última hora la acabe empujando. Así lo aseguró ayer Emilio Vega, director deportivo del club. "Con la incorporación de Ávila y Rescaldani damos por cerrada la delantera –y también la plantilla, según añadió más tarde–, aunque siempre entre comillas, ya que a mí no me gusta ser demasiado tajante, porque ya sabemos cómo funciona el fútbol", dijo el responsable azulgrana, en referencia a esas oportunidades que a veces regala el mercado en las últimas semanas, ya con la competición iniciada. "Hasta que no llegue el 31 de agosto, creo que no se puede hablar de plantillas cerradas en ningún equipo", añadió Vega, concretando que, pese a ello, en El Alcoraz solo se valorarán opciones "muy interesantes y en una posición en la que no suponga doblar jugadores".