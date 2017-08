Rubi: “Las primeras sensaciones son inmejorables”

El nuevo responsable técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, ha hecho balance de las dos primeras semanas de pretemporada desde Benasque , donde su equipo está concentrado desde el pasado domingo 23 de julio. No puede ser más positivo el resumen de lo acontecido hasta ahora para el preparador barcelonés, quien ha considerado que “las primeras sensaciones son inmejorables”.

“Las primeras sensaciones son inmejorables”, ha comenzado Rubi sus explicaciones acerca de este arranque de curso. “El equipo ha hecho una carga de trabajo muy grande a todos los niveles. Y luego en esta época te preocupa que pueda caer alguien, con lesiones, y hemos tenido lo mínimo que se puede tener en una pretemporada tan condensada, ya que respetamos el mes de vacaciones de los futbolistas para que pudieran descansar. Quedan dos sesiones en Benasque y espero que todo acabe yendo bien, por ahora me voy muy contento”, ha señalado este martes.

Rubi está aplicando nuevas ideas en el vestuario del Huesca, respecto a la filosofía que aplicaba el anterior inquilino del banquillo, Juan Antonio Anquela. “Aún nos falta muchísimo porque cada uno tiene una idea diferente. Hay que tratar muchos aspectos del juego y eso requiere tiempo. Ahora ellos (los jugadores) ya tienen la información y el cómo queremos el equipo en el campo. Faltan más minutos de entrenamientos y de partidos para que todo eso vaya encajando”, ha explicado.

“Cada entrenador tiene su metodología y su forma de ver el fútbol, el cómo desgranar todo lo que puede pasar en un campo de fútbol para que el equipo lo entrene y sea fuerte en la parcela ofensiva y en la defensiva”, añade el entrenador del Huesca. “Tratamos muchos aspectos y como al principio todo viene de nuevo entiendo que al jugador se le pueda hacer diferente, porque lo que explicamos lo hacemos de una forma sencilla. Primero son trabajos más analíticos, en vídeos o en el campo, luego son ya más complicadas. Creo que la progresión que le damos es la adecuada”, asegura.

Para Rubi, el elemento clave para que todo pueda encajar es el humano. "Un buen vestuario es condición obligada para buscar los resultados positivos, por eso, convivir diez días en estas circunstancias, con un hotel magnífico y un pueblo con un entorno ideal nos ha venido muy bien para conocernos más”, afirma acerca de la concentración de Benasque que tocará a su fin este miércoles después de una sesión física a primera hora por los exteriores del hotel.

“Siempre les he dicho a los jugadores desde que he llegado que lo más importante, pero no ahora, todo el año, es que el grupo esté unido. Si el grupo está fuerte, tolera las diferentes personalidades que tenemos y que debe aceptar y si remamos en la misma dirección…. Para mí que se domine más o menos un concepto es segundo plano. Si el grupo es fuerte compensará sus carencias seguro”, ha argumentado el técnico de Vilassar de Mar.

Respecto a los dos amistosos del fin de semana ante el Fraga (6-0) y el Monzón (5-0), ambos conjuntos de Tercera División, Rubi ha apuntado que “siempre sacamos conclusiones, como las sacaremos cuando juguemos contra el juvenil y contra el filial. En cada partido buscas algo. Entonces, ha habido muchas correcciones. Pese a que los resultados han sido contundentes nos han servido porque los dos rivales nos han puesto en dificultades, en momentos determinados de partido, y lo hemos intentado corregir”.

“Hemos buscado delanteros que fueran de perfil diferente"

El Huesca ha hecho oficial este martes la cesión por parte del San Lorenzo de Almagro argentino del delantero Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, que se une al préstamo del Atlético Nacional colombiano del ariete Ezequiel Rescaldani, desde la tarde de este lunes en Benasque junto a sus nuevos compañeros. Con la llegada de ambos jugadores, el Huesca refuerza una línea de vanguardia que necesitaba más integrantes. El entrenador, ¿qué opina sobre la pareja de puntas argentinos? “Hemos buscado dos delanteros que fueran de perfil diferente. Esa ha sido la idea. Un delantero más de referencia, pero también de jugar de espaldas y que va bien en el remate, y un jugador más de velocidad y de buscar espacios”, ha respondido Rubi. “Dentro de eso hemos nos hemos ido a buscar gente que, en principio, creemos que tiene hambre y ganas por demostrar, en este caso en nuestra liga”, puntualiza.

“A veces cuesta competir con otros equipos en el mercado español y en el tema delanteros nos la hemos jugado con el mercado de fuera. Más que gente que va cambiando cada año de equipo en Segunda hemos buscado gente que pueda venir aquí con una motivación extra”, ha señalado sobre los entresijos de las operaciones de entrada que se han dado en el Huesca en los últimos días.

En lo global, Rubi ha comentado que “siempre estoy muy contento con los jugadores que tengo porque pienso que la obligación de sacarles rendimiento es mía. El club hace todo el esfuerzo que puede por traer las mejores cualidades a la Sociedad Deportiva Huesca y a partir de aquí yo soy una persona en todo momento optimista con los futbolistas que tenga”.

“Si a algún jugador quizá le falta forma o entender mejor nuestro fútbol es una responsabilidad mía que se ponga rápido en el nivel del resto”, ha incidido el entrenador barcelonés.

El Huesca empezó la pretemporada el 18 de julio. Son poco más de dos semanas trabajando juntos la plantilla, con nuevos fichajes, y un cuerpo técnico casi remodelado al completo. Después de estos días, “me quiero dar un plazo hasta este fin de semana, en el que hay dos partidos, para tomar alguna conclusión más. La carencia también nos la puede marcar el mercado”, ha manifestado Rubi, que aclara esa última afirmación: “Si el mercado nos da la posibilidad de traer un jugador que entendemos que puede ayudar seguro, porque tiene mucho nivel, veremos si podíamos reubicar otro jugador y o que pudiera entrar en el equipo”.