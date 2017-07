Álex Gallar prepara con goles su desembarco en Segunda

“Estoy muy contento en lo personal. Tengo la confianza del míster. Sé que me voy a mover por la zona de los tres medias puntas e intentaré ser titular durante la temporada”, indica Gallar respecto a su planteamiento individual del curso.

En lo grupal, el Huesca se presentará en la parrilla de salida tras haber disputado el último ‘play off’ de ascenso a Primera. “Pero no nos tenemos que fijar en la temporada anterior. Cada liga es un mundo. La Segunda es muy difícil con diez o doce equipos que se marcan el objetivo del ascenso así que nosotros vamos a ser humildes pero competitivos. La idea será ganar cada partido y llegar a los 50 puntos. A partir de ahí, a soñar”, asegura Gallar.

El técnico Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ lo está utilizando en los costados del ataque y en mayor medida como enganche o segundo punta. “Vengo jugando más en banda derecha o por el centro. Contra el Monzón he empezado por la izquierda y me he sentido cómodo”, manifiesta Gallar, para quien lo más fundamental es “tener minutos. Para mí es la adaptación a una temporada en Segunda División, que es muy importante para el club y para mí. Tengo muchas ganas en demostrarle al míster que puedo ser de importancia en el equipo”.

Álex Gallar está compartiendo habitación en Benasque con el capitán, Juanjo Camacho. Frente al Monzón compartieron igual los goles; de los cinco que hizo el Huesca, tres los metió el de Sabadell y dos el aragonés. “Él me exige mucho. Me dice que sea yo mismo y que lo intente todo. Cuando he metido los tres goles ha sido el primero en venir a felicitarme”, comenta.