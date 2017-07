Cucho Hernández: “Estoy contento por el ambiente tan bueno en el grupo”

El 2017 está discurriendo a un ritmo frenético para Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, futbolista colombiano que el pasado 22 de abril cumplió 18 años y que este verano ha llegado a la Sociedad Deportiva Huesca. Su presencia en la Primera división de su país, con el América de Cali, alternó en los primeros meses del calendario anual con su participación en el Sudamericano Sub 20. En ese torneo Hernández fue uno de los jugadores destacados en la selección de Colombia. Ahora, el Cucho ha cruzado el charco para labrarse fortuna en el fútbol europeo. Lo ha hecho en dirección a las tierras oscenses cedido por el Watford inglés, club controlado por la familia Pozzo, también propietaria del Udinese y anteriormente en el Granada. Estos lo reclutaron para su extensa nómina de futbolistas después de que el atacante despuntara con solo 15 primaveras en el equipo de su ciudad, el Deportivo Pereira de la Segunda colombiana, país balompédicamente emergente en los últimos tiempos.

Cucho Hernández disputó este sábado su primer partido con la camiseta del Huesca, en el que pudo estrenarse con un gol de cabeza ante el Fraga de Tercera División. “Es un balance muy positivo para el primer encuentro de pretemporada. Se notaron los ganas que teníamos todos. En lo personal, contento con mi primer gol”, refleja el futbolista colombiano, que le dio también un tanto al mediapunta Gabi, fichado para el filial. “Sí, se hizo un buen trabajo por parte de todos. La idea es aprovechar esta pretemporada bien y lo estamos consiguiendo paso a paso”, añade. “Ahora ya sabemos cómo son los trabajos físicos, pero todo jugador lo necesita para estar bien en la temporada. Así que seguiremos trabajando”, declara Cucho Hernández acerca del período preparatorio.

Su primera diana con el Huesca llegó de cabeza. El joven futbolista sudamericano afirma que no se le da mal conectar al balón con la testa. “Llevó más de diez goles a nivel profesional con la cabeza. Me va muy bien. No necesariamente hace falta ser alto, lo que se necesita es saber ubicarse en el área. Gracias a Dios anoté el gol”, apunta Hernández, de 174 centímetros y que se mueve con rapidez y eficacia en todo el frente de ataque. De hecho el técnico Rubi le está empleando en varias demarcaciones. “Cuando el profe me comentó en qué posición me gustaba jugar yo le dije que por la derecha lo podía hacer bien, en punta también, de media punta, en la izquierda… en todos los lados”, suelta con una enorme sonrisa. “Lo que hay que hacer es estar para lo que te diga el profe y responder a la confianza dentro de la cancha”, puntualiza ya recuperando el tono serio.