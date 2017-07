Goleada del Huesca en el primer aperitivo

La primera prueba de la pretemporada se ha saldado para la Sociedad Deportiva Huesca con goleada ante la Unión Deportiva Fraga en el municipal de Benasque (6-0). Los azulgranas impusieron su mayor preparación y su condición de equipo de Segunda frente a un rival de Tercera División que acaba de arrancar su período preparatorio. Sin tiempo para el descanso, este domingo el Huesca jugará su segundo amistoso, con el Monzón, también de Tercera y también en Benasque (18.00), como ‘sparring’ para el combinado capitalino.

Bardají, Akapo, Carlos David, Pulido, Rulo, Luso, Sastre, Ferreiro, Camacho, Vadillo y Sergio Sánchez han conformado el primer once de la era de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ como entrenador del Huesca. El honor del tanto inaugural de la temporada 2017/2018 no lo quería su protagonista, ya que fue el defensa fragatino Bagué quien ha establecido el 1-0 en su propia portería a los once minutos de juego.

La lógica funcionaba y ha sido el Huesca el que ha controlado en todo momento la primera parte, aumentando la distancia Camacho en el minuto 32 al quedarse solo ante Marc, rematar al palo y aprovechar el posterior rechace. El resultado ha podido moverse poco después, pero Marc ha salvado dos ocasiones claras del propio Camacho y de Sastre.