Un mes para la puesta a punto

Ahora, los azulgranas tienen por delante cinco semanas para ponerse a punto físicamente tras el mes de parón y, sobre todo, interiorizar las ideas que quiere plasmar en su juego su nuevo entrenador. Rubi se enfrenta a un bloque que ya ha trabajado de manera conjunta durante, al menos, toda una temporada, lo que le puede facilitar, a falta de integrar en el grupo a los fichajes que se han realizado en estas semanas previas y los que están todavía por confirmarse antes del final del mercado.

Para ello, se contará como es ya tradicional en la preparación del equipo de los últimos años con una concentración en Benasque, que supone más de una semana de convivencia de la plantilla y el cuerpo técnico. Aunque si en la pasada campaña el ‘stage’ en la localidad pirenaica coincidió con el inicio de la pretemporada, viajando el mismo día en el que estaba citado el equipo tras el regreso de las vacaciones, en este caso se retrasa un poco más, ya que antes de trasladarse a Benasque el conjunto tiene una semana de entrenamientos que se llevarán a cabo en Huesca, como primera toma de contacto.

También se alarga el tiempo en el que el equipo permanecerá concentrado allí, pues si el año pasado fueron ocho días de convencía –del 12 al 19 de julio–, en este caso se amplían hasta diez. El Huesca se desplazará a Benasque el próximo domingo 23 de julio y permanecerá allí hasta el miércoles 2 de agosto, con once días de dobles sesiones y actividades complementarias, como ha sido la tónica general en años anteriores. También se presentarán durante esos días a algunos de los nuevos fichajes para la próxima temporada.

Dentro de la programación diseñada por el club y el cuerpo técnico para la estancia en Benasque, se incluyen los dos primeros encuentros de pretemporada que disputará el equipo para lograr el ritmo de competición. Serán frente al Fraga y al Atlético Monzón, de Tercera División. Ambos se celebrarán en el campo de la localidad los días 29 y 30 de junio, respectivamente.

"No me importa tanto la entidad de los rivales a los que nos enfrentemos en pretemporada como el hecho de que tengamos tiempo para entrenar", fue la valoración de Rubi en su única comparecencia ante los medios de comunicación, respecto al calendario en el que en ese momento trabajaban. En él se incluye como plato más fuerte, al tratarse del único rival de la misma categoría, el partido contra el Osasuna, que se celebrará en Barbastro. en la voluntad del club de llevar la afición por el equipo a toda la provincia. El amistoso está programado para el día 5 de agosto, coincidiendo con el final de la concentración de pretemporada que el equipo navarro llevará a cabo en Boltaña desde el día 30 de julio.

El Tudelano y el Logroñés, de Segunda B, son los otros rivales que tendrá el Huesca antes del arranque de la competición oficial, con partidos programados para el domingo 6 de agosto en Tudela y el sábado 12 en la capital riojana. Este serviría ya de cierre de la pretemporada, pues el arranque de la liga queda para el fin de semana del 19 y 20 de agosto, a falta de que lo haga oficial la competición, en un anuncio previsto para el próximo 20 de julio.

No obstante, el calendario de pretemporada que ha hecho público el club azulgrana deja una fecha todavía por cerrar. Se trataría del 9 de agosto, en el que se presume que será el encuentro de presentación del Huesca ante su afición. Será la disputa del partido memorial Antonio Alfonso, con un rival todavía por confirmar, que en el curso anterior fue el Real Madrid Castilla y en años anteriores había sido el Real Zaragoza. No obstante, la fecha no parece muy propicia para la asistencia de aficionados oscenses, ya que coincide con el arranque de las fiestas de la San Lorenzo.