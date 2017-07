Lasaosa: “Llegarán siete fichajes que harán disfrutar a la afición”

La verdad es no. Desde que comenzamos hace diez años, siempre pensábamos en dar un vuelco a la ciudad, lo que pasa es que ha sido y está siendo tremendo. Si a mí y a todos nos llegan a decir el pasado verano que el Huesca que iba a estar a un pasito de jugar en Primera División, hablaríamos de locura. Nos sentimos tremendamente orgullosos.

¿Da vértigo la responsabilidad tener que mantener eso?

Evidentemente, el orgullo implica una responsabilidad, porque en todo Huesca y la provincia no se habla de otra cosa. Siempre he sido una persona valiente, pero muy realista y no me gusta echar las campanas al vuelo porque de los cuatro equipos que han descendido a Segunda B, tres hablaban de ascenso al inicio. Pero vamos a intentar que no sea así, y el primer acto para esto es el fichaje de Rubi. Es un mensaje de que no nos vamos a acobardar, pero hay que ser realista, y tener un buen equipo no asegura nada.

¿Considera que se ha aprobado también esa asignatura pendiente que suponía conectar con toda la ciudad?

Nos sentimos muy satisfechos en ese aspecto, ya no solo por este año, sino por todo lo que hemos vivido esta década, desde aquel proyecto inicial que comenzamos con Petón y Rodri. El primer partido que hicimos en Segunda B estaríamos 600 o 700 personas. Nos poníamos unas metas, "a ver si llegamos a 1.000, a 1.500…" y ahora resulta que hemos agotado el papel en estos últimos partidos. No es vivir un sueño, es vivir una realidad.

¿Se llegó a percibir el ascenso a Primera División como algo posible?

Sí, porque se palpaba que Huesca lo estaba haciendo bien y que tenía esa pequeña dosis de suerte, aunque siempre siendo realistas. Si te fijas no hay una sola declaración en la que se dijera "Vamos a subir a Primera". Había mucho ánimo. Con todo jugado, yo creo que hubiéramos tenido más posibilidades con Cádiz o Tenerife, pero eso no resta ningún mérito.

¿Cómo ha vivido el rol de convertirse en la cara visible de la directiva?

Con naturalidad. Sabes que tienes que conceder más entrevistas y acudir a actos sociales. Pero es una cosa que me encanta. Hace unos años igual me lo hubiera tomado de otro modo, pero al final tienes un compromiso con la sociedad y debes ser agradecido con lo que te están dando.

Este curso se vieron obligados a modificar la dirección deportiva de manera inesperada, ¿esto les hizo temer que pudiera tambalearse el proyecto trazado?

No. Porque se ha ido marchando gente importante y nunca ha pasado nada. Un día Luis Helguera decidido irse y no pasó. Decidió marcharse Lalo, y tampoco. En ese caso ya dijimos que lo que no nos gustó fueron las formas, porque creemos que debería haberse hecho de otra manera. Pero el fútbol ha continuado. Ha venido Emilio Vega, y es un gran profesional y una gran persona. No se echa de menos a nadie. Como en lo económico, en lo que todo el mundo aplaude a este club, porque las consignas se mantienen esté quien esté. Aquí tenemos claro que si ingresas seis, gastas solo cinco. Y pasaba con Raúl Ojeda y pasa ahora con José Luis Ortas y con Carlos Laguna. Siempre hemos sido un club familiar, en el que todo el mundo ha cumplido sus obligaciones y los que han tomado la decisión de irse, pues ya está.

Mencionó en la presentación de Rubi el gran apoyo de Bahía, ¿cuánto le tiene que agradecer el club?

En el nacimiento de este proyecto, junto a Petón y Rodri, también se encontraba Margarita Garay, que tenía un cargo ejecutivo en Bahía, y entre todos pergeñamos el asunto, con las primeras reuniones con administraciones, pensando en futuro, en nombres de futbolistas... Con el paso del tiempo el Huesca ha tomado cuerpo él solo, y no se han traído solamente jugadores suyos. De hecho, de la lista de 50 nombres con los que trabajamos ahora, igual 35 no lo son. En el caso del entrenador, sí que tenemos mucho que agradecer, especialmente a Gustavo Cañizares, porque es la persona que rige los destinos del míster y para nosotros es increíble conseguir que venga un técnico con su trayectoria.

¿Era Rubi la primera opción?

No, nuestra opción principal era Anquela. Le dijimos que queríamos renovar ya en febrero le mandamos ofertas por escrito a su representante, que jamás nos respondió. Yo hablé con él, y me emplazó a cuando consiguiéramos la permanencia, y después a si nos metíamos en ‘play off’. Fue entonces cuando le dije "mírame a la cara, y si te apetece cambiar de aires, lo entiendo". La segunda sí era Rubi. Lo que pasa es que lo considerábamos muy difícil, porque no hay que olvidar que este año hemos sido el segundo presupuesto más bajo.

¿Qué ha supuesto económicamente quedar en este puesto?

Tiene su plus. De acabar séptimos a sextos podíamos recibir casi un millón de euros más. Además de todo ese valor que no se puede cuantificar y que repercute en toda la ciudad.

Otra inyección la aportará el fichaje de Samu, ¿qué implica que un jugador pueda venderse por tres millones de euros?

Eso nos indica que el club es cada día más grande. Ahora el récord lo tiene Mikel Rico, con el que guardamos una gran relación, y aunque nos gustaría que se despidieses aquí, creemos que no es el momento todavía, porque ojalá pueda seguir muchos años más en Primera. Volviendo a Samu, creo que los vale, incluso más. Y no creo que sea el único, sí en esas cantidades, pero nos están preguntando por la situación de otros tres o cuatro jugadores y va a haber alguna sorpresa en ese sentido.

Dentro del próximo equipo, ¿habrá algún jugador que enganche así a la afición?. Por ahora se habla de un prometedor Gallar.

Con Gallar todavía faltan algunos flecos con la Cultural. Y ya no es que sea solo Gallar, porque van a venir, cinco, seis o siete futbolistas, y yo mandaría un mensaje de ilusión y la alegría, porque creo que se van a divertir con el Huesca otra vez. Si los resultados nos acompañan, con la ideas que muestra el entrenador y el prototipo de jugador que estamos buscando, lo vamos a conseguir.

¿Cuál es ese prototipo?

Que sepa a dónde viene y sea un hombre de vestuario, que es lo que pide Rubi. Preferimos eso a un fenómeno o estrella. Queremos un tío que venga a dejarse la piel, que sepa que vive en Huesca y que tiene que tener un gran comportamiento tanto dentro como fuera, porque esto es pequeño. Luego están las cualidades, pero en Segunda nos diferenciamos todos muy poco. No obstante, el equipo empieza a mostrar un estilo reconocible, que ya se vio este año. Con todo el respeto, no queremos algo como el Getafe de Bordalás, que domine esas triquiñuelas de fuera de lo deportivo. La marca Huesca tiene que seguir, ser un equipo con mucha clase, y los fichajes tienen que adaptarse a eso.

Entonces, por mucho que se mantenga un bloque, se olvidan de tener un verano tranquilo.

No he conocido un verano tranquilo desde que estoy en el fútbol. Hay hombres que terminan contrato y que van a renovar, que nos lo han hecho saber, y otros de los que acaban que no volverán. Es la ley de fútbol, e inevitablemente hay alguno con contrato en vigor que según lo planeado por el entrenador o el director deportivo no tendrá cabida o tendrá dificultades en este Huesca, pero trataremos de acomodarlos en otros equipos.