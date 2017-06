Rubi y el Huesca estrenan compromiso

Después de aceptar la unión el pasado viernes y acumular ya varias jornadas pensando en un amor azulgrana, la Sociedad Deportiva Huesca y Joan Francesc Ferrer Sicilia ‘Rubi’ estrenaron este martes su matrimonio de forma oficial. El viaje del nuevo técnico del equipo altoaragonés hacia la capital oscense no resultó, eso sí, una placentera travesía de recién casados, ya que nada más alcanzar su destino se produjo una importante reunión de trabajo en el estadio de El Alcoraz. No había un segundo que perder. Se trataba de poner el proyecto del Huesca 2017/2018 en funcionamiento y tomar decisiones definitivas en la programación de la pretemporada, así como ir perfilando el capítulo de altas y bajas para la plantilla.

Un tiempo nuevo ha quedado inaugurado en el Huesca. Rubi asume el mando del banquillo para tomar el testigo de Juan Antonio Anquela. Sin duda es un buen reto el que tiene por delante el preparador catalán de 47 años, para quien ese mayor empaque que ha tomado el club oscense por su presencia en el último ‘play off’ de ascenso no es un riesgo añadido. Supone una motivación extra.

Además, la sexta plaza que firmó el Huesca, su mejor clasificación histórica en Segunda, no ha hecho perder el norte a los directivos azulgranas. La palabra humildad continúa teniendo un gran peso específico en el vocabulario habitual. Que exista ilusión por mantenerse en los cielos de la tabla no va a trasladarse a una presión adicional desde que la pelota comience a rodar en el mes de agosto. El objetivo no ha cambiado. Lo primero será siempre la permanencia. Aunque el Huesca ya ha demostrado en el ejercicio 2016/2017 que no tiene miedo a las alturas.