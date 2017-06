Rubi se acerca al banquillo

Joan Francesc Ferrer, más conocido como ‘Rubi’ -por el color casi albino de su pelo cuando era niño-, será finalmente el elegido para sustituir a Anquela al frente del Huesca en la próxima temporada. A falta de la confirmación oficial desde El Alcoraz, el acuerdo parece inminente entre el club y el entrenador, que negocian ya los últimos términos de su contrato, tanto en el aspecto económico como en el de la composición del cuerpo técnico que le acompañará.

Rubi llegaría a Huesca tras acabar su contrato con el Sporting de Gijón, donde recaló el pasado mes de enero en sustitución de Abelardo, con el fin de actuar como revulsivo para eludir el descenso a Segunda, en un cometido que finalmente no consiguió. No obstante, a sus 47 años, acumula experiencia y resultados más positivos dentro de su trayectoria, habiendo entrenado al Girona, Valladolid y Levante. Con los dos primeros logró meterse en el ‘play off’ de ascenso a Primera División. Con el conjunto valenciano, que ya militaba en la máxima categoría, el guión fue casi calcado al de este último año en Gijón, y no pudo evitar quedar entre los tres últimos de la tabla. Además, formó parte del plantel técnico del FC Barcelona cuando Tito Villanova se encontraba al frente de este.

El paso a los banquillos de Rubi llegó tras un pasado como futbolista, militando siempre en Segunda División B, en equipos como el segundo conjunto del Español, el Hospitalet o el Pontevedra. Colgó las botas en 2001 tras tres años en el equipo de fútbol de su localidad natal, Vilassar de Mar.