Anquela: “Ya no tenía palabras para decir a mis futbolista el próximo año. Hay discursos que se acaban”

“Muchas gracias por aguantarme y desear que tengamos todos toda la suerte. Sobre todo mi equipo, que es el Huesca, para que le sigan saliendo las cosas como se merecen. Es decir, muy bien”, han sido las últimas palabras de Anquela en la sala de prensa de El Alcoraz, este miércoles por la mañana, tras despedirse del banquillo del Huesca, en una decisión que se había hecho pública apenas 24 horas antes. Después de que el club altoaragonés haya firmado la mejor temporada de su historia, clasificándose para una promoción de ascenso a Primera División, la pregunta era inevitable sobre los motivos que habían llevado al técnico a no aceptar la oferta de renovación que se le puso sobre la mesa hace ya varios meses. “No es cuestión de fuerzas. Pero en el fútbol hay que tomar las cosas como vienen, y hay decisiones comprensibles y otras que no son comprensibles. Tengo fuerzas, y a ver si puedo seguir entrenando, pero lo que yo no tenía eran ya palabras para venir a decir a mis futbolistas el año que viene. Hay discursos que se acaban y yo las gasté casi todas. Y cuando uno se queda sin palabras, mal negocio”, respondía un Anquela que desprendía cierta emoción.

Se le quebraba la voz especialmente a la hora de hacer recuento de las cosas que se lleva de su paso por la capital oscense. “Para mí ha sido una decisión muy dura, porque aquí ya no solo dejo gente del fútbol, que a esa te la vas encontrando después por el camino, sino que dejo muy buenos amigos. Pero en la vida hay que tomar decisiones y no sé si será acertada o no, pero lo único que puedo decir es que aquí he sido muy feliz y que lo seré siempre, porque aquí tengo gente que puedo venir a estar con ellos, ya no solo a ver un partido de fútbol, sino a estar en su casa. Y eso es lo más importante que me llevo”, consideraba el técnico.

En estos 20 meses al frente del banquillo, ha vivido la diferencia de una temporada marcada por el sufrimiento de salvar la categoría y otra con la ilusión de hacer historia, y en ambas conquistas se encontraban los puntos más recordados por el entrenador. “Mi mejor momento fue el año pasado en Pamplona, cuando el equipo se salvó, porque vi la sonrisa de mucha gente. Porque nosotros jugamos para todos esos que están arriba y que se merece estar en Segunda División. Jugamos con la profesión y con el trabajo de mucha gente y teníamos que quedarnos en Segunda como fuera y lo conseguimos en un campo increíble y en un día épico. Ver como eran felices fue la mayor satisfacción”, relataba Anquela.