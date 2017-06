Anquela: "Seguimos vivos y nos agarramos a una piedra"

El entrenador del Huesca, Juan Antonio Anquela, ha declarado este viernes que su equipo sigue "vivo" en la primera eliminatoria por el ascenso a Primera División que le enfrenta al Getafe y que se agarra "a una piedra" para conseguirlo.

A este respecto ha recordado que a su equipo solo le vale el triunfo, o empates a tres o más goles, para el partido de vuelta de este sábado en terreno madrileño y, por ello, ha sido tajante en su análisis: "O ganamos o nos vamos fuera".

"El Getafe es un equipo tremendo y tiene futbolistas tremendos. Siempre he respetado al rival y al entrenador y lo he alabado cuando he tenido que hacerlo", ha destacado en rueda de prensa el preparador del conjunto altoaragonés.