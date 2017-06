Resurrección para mantener la fe

Impulsado por el recibimiento del público, bajo un ambiente sensacional, ni el calor ni varias faltas duras del Getafe pudieron evitar que una puesta en escena enfocada para el equipo de casa. Al Huesca, pese a lo extraordinario de la situación, no le temblaba el pulso.

El equipo visitante, a imagen y semejanza de la filosofía de su entrenador, se empleó a fondo para detener el ímpetu azulgrana. Faltas y más faltas. Fruto de esa intensidad de unos y otros, en aspectos opuestos, a los catorce minutos los dos medio centros azulones (Faurlín y Sergio Mora) cargaban con amarilla.

El fulgor oscense fue conteniéndose ante un Getafe que hizo un tímido amago de discutir el dominio de la pelota. Aunque lo más destacado por parte madrileña, aparte de un envío en largo que Brezancic le sacó a Chuli cuando en la antesala de la meta altoaragonesa, seguía siendo la desmedida fuerza para frenar cada intentona local. El enfado del público fue patente en esa fase del encuentro. El reclamo: disparidad de criterio en el colegiado.

El Huesca, que solo había inquietado antes en una contra, logró acercarse nuevamente a las inmediaciones de la meta defendida por Guaita. Fue Samu quien disparó sin fuerza tras una dejada de Melero. A renglón seguido, en el minuto 37, una falta lateral de Vadillo, mandada con veneno al área visitante, se paseó sin que nadie acertara a poner el pie. Ya no hubo mucho más hasta el descanso.

La segunda parte se presentaba plena de emociones. Daba la sensación de que si el equipo aragonés mantenía esas pulsaciones podía demoler a su granítico rival. Sin embargo, todo el gozo se quedó en un pozo, ese que está once metros más allá de la línea de gol. Desde ahí, desde el punto de penalti, el Getafe inauguraba el marcador. El ‘killer’ Jorge Molina tomó la responsabilidad y engañó a Herrera (0-1, minuto 51).

El escenario soñado por el conjunto visitante se hacía realidad. El Huesca trataba de recomponerse. Quería volver a apretar, aunque no encontraba el modo de hacerlo. Si el Getafe no había tenido ninguna prisa, menos la iba a tener a partir de entonces. La tormenta arreció en el minuto 73, cuando Jorge Molina elevaba su poderosa figura –en posición dudosa– y con un cabezazo directo a la red anotaba el 0-2. Para los locales no era una losa, era un rascacielos de cien plantas lo que se les había venido encima.

Pero rendición no es una palabra que aparezca en el diccionario del Huesca, así que apenas habían transcurrido sesenta segundos cuando Samu enviaba a Vinícius y el brasileño ajustaba adentro un disparo seco (1-2). El Alcoraz volvía a rugir y la esperanza retornaba a las filas azulgranas. La distancia ya no era tan descomunal. Y menos que pudo ser si el meta Guaita no saca una brillante mano a Carlos David.

Con David López en el campo, la estrategia se convirtió en el mejor aliado del Huesca. Así nacieron dos opciones que no causaron estragos. El que sí que los causó fue el incombustible Juanjo Camacho, quien con el duelo agonizando hizo efectiva la resurrección azulgrana. Ahora el Huesca continúa creyendo. "Sí se puede", entonó El Alcoraz.

Huesca: Sergio Herrera, Akapo (Camacho, 77), Carlos David, Jair, Brezancic, Aguilera, Melero, Ferreiro, Vadillo (David López, 73), Samu Sáiz y Borja Lázaro (Vinícius, 74).

Getafe: Guaita, Damián, Cata Díaz, Cala, Molinero, Faurlín (Lacen, 64), Sergio Mora, David Fuster (Dani Pacheco, 70), Portillo (Gorosito, 85), Chuli y Jorge Molina.

Goles: 0-1 min. 51: Jorge Molina, de penalti. 0-2 min. 73: Jorge Molina. 1-2 min. 74: Vinícius.. 2-2 min. 93: Camacho.

Árbitro: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco). Amarilla a los locales Carlos David, Ferreiro, Jair y Borja Lázaro, y para los visitantes Faurlín, Sergio Mora, Chuli y Portillo. Amonestado también el técnico del Huesca, Juan Antonio Anquela.

Incidencias: Primer partido del ‘play off’ de ascenso disputado en el estadio de El Alcoraz ante 4.867 espectadores.