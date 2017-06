El Huesca, contra el otro fútbol

Hablar de un Getafe de juego rocoso e indigesto, rácano por momentos, no es descubrir América ni un nuevo sistema del sistema solar, ni mucho menos. Pero nunca deja de sorprender como un equipo con los quilates que acumula tanto en las botas de su once titular como esperando en su banquillo, claro aspirante al ascenso a Primera División, puede olvidarse por momentos de jugar al fútbol, entendiéndolo simplemente como un balón rodando por el césped. El ‘sello Bordalás’ supone quizás la marca más plausible de un entrenador sobre un equipo en esta Segunda División, y este miércoles en El Alcoraz volvió a hacerse carne, para desesperación de las pobladas gradas del estadio oscense.

Y quizás todo eso es lo que hacía más difícil de digerir el marcador adverso para la afición del Huesca, cuando vieron como la contienda se les ponía cuesta arriba tras el doblete de Molina. Casi tan doloroso como el magullado muslo que mostraba Borja Lázaro tras ver como, una vez más, la agresiva defensa del Getafe se iba de rositas en su afán por evitar que el balón llegara al suelo. Habría que ver también las espinillas de Samu Sáiz, Vadillo o David Ferreiro. Porque el Huesca de arranque puso el fútbol, y los madrileños las ganas de pasar el trago pronto y, a ser posible, con el esférico detenido.

Gorostegui Fernández Ortega entró en su juego, en todos los sentidos, y regó de amarillo las fichas de los dos equipos, con un criterio muy protestado, pero sin conseguir cortar ese otro fútbol abanderado por los madrileños, para desesperación de todos.

Así, cuando el propio árbitro señaló el punto de penalti tras el derribo de Jair sobre Molina en el área de Sergio Herrera, se abrió el escenario perfecto par los intereses del Getafe, imaginado por Bordalás en su mejor sueño. Aparecía una ventaja inesperada después de las escasas ocasiones del primer periodo. Aunque antes del descanso ya habían buscado los once metros con insistencia el propio Molina o Chuli, que consumieron sus minutos retorciéndose en el área como reacción ante la efectividad defensiva del Huesca, secundada por la supremacía que mostró el centro del campo azulgrana antes del paso por vestuarios.

El segundo tiempo abrió la contienda y trajo más goles de los esperados en todas las quinielas. Pero aún así, con un Huesca desarbolado por momentos y a tumba abierta, le costó al Getafe noquear a los de Anquela. La mejor muestra de ello, el resultado.

Defendía en rueda de prensa el entrenador del Getafe el juego de su equipo, ante la insistencia de unos periodistas que parecían haber visto un partido diferente al del técnico, y quiso así esconder bajo la alfombra los minutos de superioridad que había mostrado en la primera parte el gran tapado del ‘play off’ contra el más claro favorito. No pudo negar, no obstante, que los 90 minutos que restan no van a ser trago sencillo, por mucho que cuenten con el respaldo de su afición.

Para entonces, los de Anquela tienen dos días de recuperación, en un trabajo que una remontada siempre parece acelerar.