Juanjo Camacho, tras renovar dos temporadas: "Estoy muy agradecido al Huesca"

Camacho, que próximamente cumplirá 37 años, también ha reconocido, a pesar de la excelente temporada que está completando su equipo, que para él ha resultado "complicada".

"Este año ha sido complicado por las lesiones, y este reconocimiento es lo más grande que me podía pasar. Quiero seguir trabajando y quiero agradecer a Agustín Lasaosa y a todos que han sabido reconocer que he dado todo por el club, y me siento parte de él", ha afirmado.

Por otro lado, el extremo Kilian Grant fue intervenido ayer en Barcelona de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y será baja por espacio de seis meses, mientras que el centrocampista Lluis Sastre que se tuvo que retirar en la primera parte del partido contra el Tenerife sufre una contractura muscular, aunque no se le ha apreciado lesión muscular tras someterse a un estudio ecográfico, el jugador azulgrana continúa en tratamiento fisioterapéutico y médico.