Anquela, mejor entrenador del mes de marzo

“A mi lo que me gustaría, más que ser el entrenador del mes, es serlo de toda la temporada”, decía el técnico en la entrevista realizada en el momento de la entrega del premio por parte de Adrián Ledesma, director de oficina del Banco Santader en la capital oscense. Por ahora no le están faltando méritos para colarse, al menos, entre los candidatos, ya que el Huesca es uno de los firmes candidatos a lograr un puesto en los 'play off' de ascenso, ya que es séptimo a solo un punto de la promoción.

Este domingo en Reus el conjunto tiene una nueva ocasión para asaltar la zona más pretendida de la tabla, y para que Anquela empiece a forjar su candidatura al mejor banquillo también del mes de abril.